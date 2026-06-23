Pape Thiaw et Koulibaly, les responsables de la défaite du Sénégal face à la Norvège

Les Norvégiens se qualifient pour les 16e de finale en battant le Sénégal (3-2) avec notamment un doublé d’Erling Haaland. Les enseignements de la rencontre.
Les Norvégiens rallient les 16e de finale
Les Vikings ont fait preuve de solidité et de force comme à leur habitude, mais d’une force tout à fait tranquille. Dominante globalement sur l’ensemble de la partie, la Norvège a mis en place son jeu vertical efficace et parfaitement maitrisé. Avec sérénité.
Auteurs de trois buts, avec le rentrant Marcus Holmgren Pedersen et l’éternel Erling Haaland qui a signé un doublé, les Drillos ne se sont jamais vraiment fait peur, mis à part en fin de match. Ils se qualifient donc pour les 16e de finale sans trembler et s’emparent de la deuxième place du groupe à égalité avec la France. Ils partiront donc en ballotage défavorable vendredi pour le choc face aux Tricolores puisqu’un nul offrirait aux Bleus la première place du groupe.
Le moins que l’on puisse dire est que le Sénégal a déçu dans les grandes largeurs, loin du niveau de jeu affiché lors de la précédente Coupe d’Afrique des Nations. Un match à oublier pour les Lions de la Teranga, assez pauvre techniquement et aussi avec un cruel manque d’intentions. Mauvaises passes, longs ballons inutiles, erreurs défensives, attaquants maladroits à l’instar de Nicolas Jackson : rien n’allait vraiment pour eux dans ce match. Le doublé d’Ismaïla Sarr, qui a réduit le score aux 53ᵉ et 90e+3 minutes, est un peu l’arbre qui cache la forêt tant le chantier est important.