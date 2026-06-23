Pape Thiaw et Koulibaly, les responsables de la défaite du Sénégal face à la Norvège

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Les Norvégiens se qualifient pour les 16e de finale en battant le Sénégal (3-2) avec notamment un doublé d’Erling Haaland. Les enseignements de la rencontre.

Les Norvégiens rallient les 16e de finale

Les Vikings ont fait preuve de solidité et de force comme à leur habitude, mais d’une force tout à fait tranquille. Dominante globalement sur l’ensemble de la partie, la Norvège a mis en place son jeu vertical efficace et parfaitement maitrisé. Avec sérénité.

Auteurs de trois buts, avec le rentrant Marcus Holmgren Pedersen et l’éternel Erling Haaland qui a signé un doublé, les Drillos ne se sont jamais vraiment fait peur, mis à part en fin de match. Ils se qualifient donc pour les 16e de finale sans trembler et s’emparent de la deuxième place du groupe à égalité avec la France. Ils partiront donc en ballotage défavorable vendredi pour le choc face aux Tricolores puisqu’un nul offrirait aux Bleus la première place du groupe.

Le Sénégal a eu beaucoup trop de déchet

Le moins que l’on puisse dire est que le Sénégal a déçu dans les grandes largeurs, loin du niveau de jeu affiché lors de la précédente Coupe d’Afrique des Nations. Un match à oublier pour les Lions de la Teranga, assez pauvre techniquement et aussi avec un cruel manque d’intentions. Mauvaises passes, longs ballons inutiles, erreurs défensives, attaquants maladroits à l’instar de Nicolas Jackson : rien n’allait vraiment pour eux dans ce match. Le doublé d’Ismaïla Sarr, qui a réduit le score aux 53ᵉ et 90e+3 minutes, est un peu l’arbre qui cache la forêt tant le chantier est important.