« Papitot Kara » sous mandat de dépôt

Arrêté pour la revue de presse de « Unes » détournées, Pape Ibra Guèye va passer aujourd’hui sa première nuit en prison. Il vient d’être inculpé et placé sous mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet. Comme l’a annoncé son avocat, Me Cheikh Koureïssi Ba, le Procureur de la République avait ouvert une information judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles mais aussi « effacement, modification, fabrication et introduction de données informatiques ».