​Parcelles Assainies : un corps sans vie repêché à la plage de l’Unité 15, un second enfant porté disparu

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Une sortie à la plage a viré au drame à l’Unité 15 des Parcelles Assainies. Le corps sans vie d’un garçon d’environ 10 ans a été repêché le 29 juillet 2026. Un second enfant qui l’accompagnait a également été déclaré noyé, mais les recherches engagées par les sapeurs-pompiers n’avaient pas permis de le retrouver au moment des faits rapportés.

Le drame s’est produit aux environs de 17 heures, sur la plage de l’Unité 15 des Parcelles Assainies.Selon les informations de Libération, une équipe du commissariat des Parcelles Assainies a été dépêchée sur les lieux.

À leur arrivée, les policiers ont trouvé la dépouille d’un enfant allongée sur la plage et recouverte d’un drap blanc. Les premières constatations ont permis d’établir que la victime était de sexe masculin et âgée d’environ 10 ans.

D’après les personnes présentes, l’enfant était accompagné d’un autre jeune garçon. Celui-ci a également été déclaré noyé. Les sapeurs-pompiers ont alors engagé des recherches dans la zone afin de le retrouver.

Malgré les opérations menées en mer, les recherches sont restées vaines, rapporte Libération. Aucun corps correspondant au second enfant n’avait été retrouvé au moment où les informations ont été publiées.

Cette situation a renforcé l’inquiétude sur la plage, alors que les secours tentaient de déterminer l’endroit exact où les deux enfants avaient été emportés par les eaux. Après les constatations d’usage effectuées sur les lieux, les sapeurs-pompiers ont procédé à l’évacuation du corps du premier enfant.

La dépouille a été transportée à l’Hôpital général Idrissa Pouye, anciennement appelé Hoggy, pour les besoins d’une autopsie. Cet examen devra confirmer la cause exacte du décès et fournir aux enquêteurs les éléments médicaux nécessaires à la poursuite de leurs investigations.

Selon le journal, le procureur de la République a été informé de la découverte du corps et de la disparition du second enfant.