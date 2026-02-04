Partenariat : Le FHS et la BHS signent une convention stratégique pour le Plan épargne logement

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Fonds pour l’Habitat Social (FHS) et la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) ont signé une convention stratégique visant à renforcer leur partenariat en faveur du financement du logement, notamment au bénéfice des travailleurs du secteur informel. La signature a eu lieu sous la présidence du Secrétaire d’Etat au logement, Momath Talla Ndao, lors du lancement du Plan Épargne Logement.

L’objectif de cette convention est de faciliter l’accès au logement social pour les populations les plus vulnérables, en particulier celles du secteur informel. Le FHS et la BHS vont travailler ensemble pour mettre en place des mécanismes de garantie et de bonification pour soutenir l’accès au crédit immobilier.

Le Plan Épargne Logement, lancé par la BHS, est un produit innovant destiné à accompagner les travailleurs du secteur informel vers l’accès à la propriété. Cette initiative vise à répondre à un besoin crucial au Sénégal, où l’accès à un logement décent est un enjeu majeur.

Selon les chiffres, seuls 2,70 % des financements bancaires sont aujourd’hui orientés vers l’habitat, avec une durée moyenne de prêt de 6,7 ans. Cette convention stratégique entre le FHS et la BHS est donc une étape importante pour élargir l’accès au logement et soutenir l’inclusion financière.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com