Parti AWALE : Samba Tall Sarr claque la porte et critique la direction

C’est un véritable coup dur pour la parti Awalé dirigé par Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l’environnement. En effet, Samba Tall Sarr, l’un de ses cadres les plus éminents, a annoncé sa démission de toutes ses fonctions au sein du parti. Dans une lettre adressée au président du parti et à la direction nationale, M. Sarr explique sa décision par un profond sentiment d’incompréhension et de désappointement.

Samba Tall Sarr, qui a été porte-parole, délégué national chargé des ressources naturelles, coordonnateur communal de Méckhé et coordonnateur départemental de Tivaouane, affirme avoir toujours agi avec loyauté et engagement au sein du parti. Cependant, il estime que la ligne politique actuelle du parti ne correspond plus à ses valeurs et à ses principes.

Il dénonce, ainsi, l’alignement du parti avec des acteurs issus d’une classe politique « révolue et dépassée », qui ont compromis le pays dans presque tous les secteurs socio-économiques. Il regrette également le manque de communication et de considération de la part de la direction du parti qui, selon lui, l’a progressivement mis à l’écart des instances décisionnelles.

C’est au regard de tous ces éléments que Samba Tall Sarr a décidé de se retirer des instances du parti Awale pour, dit-il, rester fidèle à ses valeurs et à ses principes. Néanmoins, il dit demeurer reconnaissant pour les expériences humaines et politiques vécues au sein du parti et formule le vœu que le parti poursuive son chemin dans la stabilité et la responsabilité.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

