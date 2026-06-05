Passation de service : Abdourahmane Diouf révèle neuf mois sans salaire pour son cabinet

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À l’occasion de la cérémonie de passation de service au ministère de l’Environnement et de la Transition écologique, Abdourahmane Diouf a révélé que les membres de son cabinet n’avaient perçu aucun salaire durant les neuf mois qu’il a passés à la tête du département.

« J’ai pris fonction le 15 septembre et aujourd’hui, 4 juin, je quitte ce ministère. J’y ai passé neuf mois. Au moment où je vous parle, mon cabinet n’a reçu aucun salaire », a déclaré le désormais ministre de l’Énergie et du Pétrole.

Selon lui, cette situation est liée à la lourdeur des procédures administratives. « Nous sommes confrontés à des procédures interminables, à des paperasses et à des circuits de signature sans fin. C’est la raison pour laquelle mon cabinet n’a toujours pas été rémunéré », a-t-il expliqué.

Abdourahmane Diouf a également tenu à déconstruire certaines idées reçues sur les avantages supposés liés aux fonctions ministérielles. « On entend souvent dire qu’il existe des privilèges dans les ministères et les cabinets. Il n’y en a pas. Ce sont surtout des sacrifices et beaucoup de travail », a-t-il affirmé.

S’adressant à ses collaborateurs, il leur a demandé de « préparer leurs cartons pour une autre mission », en référence à son départ vers le ministère de l’Énergie et du Pétrole.

Aliou Gory Diouf est le nouveau ministre de l’Environnement et de la Transition écologique. Il a officiellement pris fonction ce jeudi 4 juin 2026 à l’issue de la cérémonie de passation de service.