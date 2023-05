Passation de service pleine d’émotions à Yang Yang: Le Sous préfet Matar Sarr s’en va , Abdou Khadre Cissokho arrive.

Que des moments d’émotion et de joie ont marqué ce mardi 02 Mai 2023 à Yang Yang la cérémonie de passation de service entre le Sous préfet sortant Matar Sarr et celui entrant Abdou Khadre Cissokho .Le Préfet Latyr Ndiaye de Linguere, après avoir installé le tout nouveau Sous préfet de l’arrondissement de Yang Yang Abdou Khadre Cissokho, a salué le travail du sortant Matar Sarr qui a passé quatre années dans la localité, également l’exécutif départemental a souhaité bon vent à Matar Sarr dans Mbadakhoune où il est nouvellement affecté. Dans le même sillage, le Préfet de Linguere a magnifié l’arrivée de Monsieur Abdou Khadre Cissokho à la tête de la Sous préfecture de Yang Yang non sans prier pour l’accomplissement de sa mission dans sa nouvelle circonscription. Quant au Sous préfet sortant Matar Sarr, dans son discours, a exprimé sa profonde gratitude à son Excellence le Président de la République Macky Sall d’avoir renouvelé sa confiance en le nommant à la tête de l’arrondissement de Mbadakhoune.

Après quatre années de service à Yang Yang, le Sous préfet Sarr de dire qu’il a toujours essayé de s’atteler à la mission qui lui a été confiée. Poursuivant Matar Sarr << Ça n’a pas été facile, mais avec la collaboration des services locaux, des maires, des populations, des défis sont relevés>>. Le Sous préfet Matar Sarr, profitant de l’occasion, a remercié ses collaborateurs que sont les maires de Mbeuleukhe, Yang Yang, Kamb Mboula et Tessekere. Aussi des remerciements vont à l’endroit des chefs de services départementaux comme locaux et ce dans le cadre de l’excellence de leur relation tout au long de son séjour à Yang Yang selon Matar Sarr.

Concernant le Sous préfet entrant Abdou Khadre Cissokho, dans sa communication, il a saisi l’opportunité de ce moment solennel au nom d’Allah, s’incliner devant la mémoire de ses défunts parents et frères qui se sont sacrifiés dit il pour son éducation afin qu’il puisse être outillé pour faire face aux épreuves de la vie. Egalement le tout nouveau Sous préfet de Yang Yang ,a tenu toute sa reconnaissance à l’endroit de ceux où de celles qui le long de son parcours scolaire et professionnel, l’ont gratifié de savoir faire et de savoir être. Il a aussi avec cœur ouvert remercié son Excellence le Président de la République Macky Sall de par sa confiance renouvelée en le mettant à la tête de l’arrondissement de Yang Yang.

Et Monsieur Cissokho d’ajouter que c’est un honneur d’être investi de la confiance du Chef de l’Etat une notion lourde de signification avec tout ce qu’elle implique comme devoir et exigence à tous les niveaux. Suffisant qu’il a accueilli avec humilité et ne ménagera aucun effort pour la vérité et s’engage à rester un fidèle serviteur de la vie publique, cela promet de gagner la bataille du développement dans sa nouvelle circonscription fulmine t-il . Au préfet de Linguere, Abdou Khadre Cissokho de déclarer que la sincérité, la franchise et la loyauté doivent être les valeurs qui sous-tendent les soubassement de leur collaboration pour réussir les nombreux défis.

Selon le Sous préfet de Yang Yang, vu la qualité des hommes et des femmes et l’excellence des relations amicales et surtout professionnelles qui ont toujours prévalu avec son prédécesseur, Abdou Khadre Cissokho promets de relever le défi dans la localité. Bouclant son speech, Monsieur Cissokho a vivement remercié ses frères et sœurs venus de Louga et la délégation de Goudiry bref les Sous préfets de Boynguel bamba, Diankhema, Koulor et leurs adjoints .

Samba khary Ndiaye Linguere