Pastef: Ousmane Sonko encore cité dans un scandale

Après le viol et les douloureux événements du mois mars, revoilà qu’il est au cœur d’un nouveau scandale qui fait le tour de la toile. Et cette nouvelle affaire intervient à la veille des élections locales prévues le 23 janvier 2022.

Beaucoup d’internautes accusent Sonko et son partenaire d’avoir fait du plagiat juste après la sortie de son livre. Le leader du Pastef et Moussa Balla Camara ont fait paraître leur ouvrage commun sur la décentralisation. Ce nouveau livre s’est vendu comme des petits pains. En l’espace de 24 heures, plus de mille exemplaires ont été vendus. Mais un hic vient de froisser ce nouvel ouvrage. Tout comme ses premiers livres, « Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d’une spoliation » et « Solutions », ce livre soi-disant co-écrit avec Moussa Bala Fofana fait déjà grand bruit.

Selon les informations données par Xibaaru; les deux auteurs ont repris le titre d’un canadien, Marc-Urbain Proulx. Moussa Bala Fofana l’auteur qui est accusé d’avoir plagié le livre du Professeur Marc-Urbain Proulx vit aussi au Canada et fut même étudiant de ce dernier.

Cette révélation fait grand bruit sur la toile. Les partisans de Sonko tentent de démontrer que ce qui est dit est loin d’être la vérité. « Aux Aperistes qui veulent lancer le débat du plagiat de Titre pour saboter l’immense succès du lancement de l’ouvrage de Sonko-Fofana, Souvenez-vous que le navet ‘’Sénégal au Cœur’’ de Macky est venu des siècles après ‘’La France au Cœur’’, l’Italie au Cœur de Verdi et L’Espagne au Cœur de Pablo Neruda », réagit Amadou Bâ de Pastef sur sa page Facebook.

Selon une source, Ousmane Sonko n’a même pas écrit une seule ligne dans ce livre. Toujours selon la source, le leader de Pastef n’est qu’un « clown », Moussa Bala Fofana « l’utilise comme panneau publicitaire pour écouler son produit ». Et cette dernière accuse les deux hommes de vouloir gâcher la communication de l’événement du 27 décembre, coïncidant avec le lancement du Train Express Régional (TER). « C’est lui-même qui s’est autodétruit », conclut la source qui a contacté Xibaaru.