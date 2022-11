Pathé MBODJ sur la présence de Karim Wade au Stade « C’est une stratégie de communication qui s’avère payante »

Avec la présidentielle qui s’annonce, ce sont des déclarations de candidature tous azimuts. Pour sa part Karim Meissa Wade « profite » de la coupe du monde pour rebondir et maintenir le cap. Une attitude passée à la loupe par Pathé Mbodj.

Karim Wade reste au-devant la scène depuis son apparition à Doha (Qatar) lors du match entre le Sénégal et la Hollande. En effet, dans un contexte où d’aucuns s’interrogent sur son possible retour au bercail et participer à élection présidentielle. Pour l’analyste Pathé Mbodj, c’est juste une stratégie de communication de Karim Wade est bénéfique car « sa rétention au Qatar » n’a que trop duré et il veut rentrer.

Au stade Al Thumama, les lions de l’équipe nationale de football n’étaient pas les seules stars de la rencontre. En effet Karim Meissa Wade était l’autre source d’attraction des sénégalais présents à Doha. Ils voulaient prendre des selfies avec lui. Le fils du président Wade en exil s’est prêté à cœur joie au flash des appareils. A la question de savoir comment on peut apprécier cette sortie de Wade fils de Karim qui profite bien du mondial, Pathé Mbodj répond en ces termes : « il veut aussi exister et monter aux gens qu’il est là. Parce-que le Sénégal vient à lui sachant qu’il est exil. Il veut exister. Est-ce une manière de dire qu’il va magnifier son retour politique », indique-t-il. A

A l’en croire, il est l’absent le plus présent et il est dans l’esprit des sénégalais, dans le jeu politique avec les problèmes du Pds lors des locales, les déchirements internes, des départs etc. « Des ténors du parti prétendent qu’il est l’artisan même de l’échec du parti. Donc il est la seule constate. Politiquement il a été toujours existé. Avec 53 millions de téléspectateurs devant le petit écran pour lui, c’est un bon moment pour apparaître au grand jour après son show sur le listes » rappelle l’analyste politique.

A ce titre Pathé Mbodj note que cette stratégie pourrait lui être bénéfique et il va en récolter les dividendes et cela commence déjà à lui être bénéfique. « Karim présent dans un stade, un milieu avec beaucoup de sénégalais, c’est bien. Des gens qui se photographient avec lui c’est normal. Mais il ne faut pas exagérer aussi car cet engouement aussi le poursuit », ajoute Pathé Mbodj.

Avec ce contrôle judicaire au Qatar, Pathé Mbodj relate qu’il existe bien un protocole le Procureur du Qatar qui vient 1 heure avant sa libération, cela prouve nettement qu’il y a eu un protocole entre les deux états. « Le mettre sous contrôle judiciaire, c’est depuis des années », poursuit notre interlocuteur.