Pds: Wade écarte Braya

A l’approche des élections territoriales, Abdoulaye Wade veut miser sur les hommes qui lui sont fidèles. A Saint-Louis, par exemple, il a clairement tranché en faveur de Mayoro Faye. Et il a réitéré qu’il a mis une croix sur Ameth Fall Braya qui continue de convoquer des réunions «au nom du Parti démocratique sénégalais, en dehors des instances régulières alors qu’il s’est auto exclu du parti depuis 2019». Dans un communiqué signé par le porte-parole du Pds, Tafsir Thioye, Me Wade considère «le geste de Braya comme un acte de défiance et une tentative de saborder le parti, intervenant malgré le ferme avertissement qu’il lui avait adressé en réponse à sa lettre du 25 juin 2021». Par conséquent, il demande aux militants, aux mouvements de soutien, aux sympathisants, de «rester unis et vigilants dans la vaste mobilisation déjà enclenchée autour du frère Mayoro Faye désigné pour coordonner le parti dans le département de Saint-Louis».

Il faut rappeler que Mayoro Faye était déjà confirmé patron départemental du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Saint-Louis. Et c’est la raison pour laquelle il avait accueilli une forte délégation de responsables libéraux, dirigée par Doudou Wade, en novembre 2020, pour une Assemblée générale de relance des activités politiques avec la vente des cartes. Et ce, après qu’il a été confirmé aussi Secrétaire général national adjoint du Pds chargé de la Com­muni­cation, de la presse et de la veille médiatique après le «remaniement» du Secréta­riat national. Mais cela n’a pas empêché Ameth Fall Braya, qui avait soutenu le candidat Macky Sall lors de la Présidentielle de 2019, de revendiquer le poste de Secrétaire général de la fédération départementale du Pds. Malgré tout, en avril dernier, Braya avait annoncé sa candidature aux prochaines Locales sous la bannière du Pds, se considérant comme le coordonnateur départemental «légitime». Il est même allé jusqu’à déclarer que c’est la vente des cartes du Pds qui déterminera la personne qui dirigera le parti dans le département.

