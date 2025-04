Pédiatrie de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor:  Les appareils de photothérapie et de respirateur pédiatrique ralentissent le service 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le chef de service de la pédiatrie de l’hôpital de la Paix de Ziguinchor, Lamine Thiam a exposé les problèmes de son service pour la prise en charge des nouveau-nés. Selon lui, au début de l’ouverture de leur structure sanitaire, il y’avait un service de pédiatrie et un service de néonatologie avec une capacité assez réduite. « Avec l’appui du programme Ismea, nous avons pu rénover une salle actuellement qui a une capacité de 12 lits d’hospitalisation répartis en 8 tables de réanimation, toutes fonctionnelles, plus 3 couveuses qui nous donnent l’opportunité de pouvoir gérer les nouveau-nés de notre maternité et ceux qui nous viennent d’autres maternités », dit-il. Et de poursuivre : » À côté de cette salle de réanimation néonatale, nous avons également une autre salle d’une capacité un peu limite de près de 4 à 5 lits, qui constitue donc la salle post-nat pour stabiliser depuis la salle de réanimation après les bébés sont transférés dans cette salle post-nat ». Sur cette liste s’ajoute une deuxième salle d’une capacité de 3 lits qui fait une salle d’hospitalisation pour mère-enfant pour les besoin de soins maternels kangourou. « Le défi majeur est qu’on est dans une région qui est un peu particulière du fait de la distance par rapport à Dakar, parce qu’évacuer un enfant de Ziguinchor à Dakar est quand même assez difficile du point de vue de la distance. Mais l’autre particularité également, on est limitrophe à des régions comme la Gambie, mais également la Guinée, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Et donc tout cela fait qu’on est vraiment dans une position stratégique qui fait qu’on est obligé d’avoir en tout cas quand même le maximum d’offres de soins », indique-t-il. Il renseigne que pour éviter les transferts à Dakar, il leur faut quelques petits appareils comme le respirateur pédiatrique. « Les enfants qui sont dans le besoin posent problème de même que pour la technique de la photothérapie pour les enfants présentant des ictères ( coloration jaune des muqueuses), dit-il. Et de renchérir « Heureusement qu’on a les lampes de photothérapie qui, en attendant, peuvent faire le travail pour éviter des séquelles neurologiques ». A l’en croire, la prématuré occupe une grande partie de la prise en charge. « Nous avons beaucoup de nouveau-nés qui naissent avec un petit poids inférieur à 2,5 kg. Ils posent souvent des problèmes parce qu’ils ont besoin, parfois, soit de la couveuse, soit d’une table de réanimation, le temps de les stabiliser. Mais lorsqu’on les stabilise, très rapidement, après, on les transfère dans la salle d’unité de kangourou pour pouvoir continuer avec la méthode pot-à-pot, de gérer ces nouveau-nés-là. Maintenant, à côté de ces nouveaux-nés prématurés, on a également l’infection néonatale, qui cause toujours des problèmes. C’est, d’une part, lié peut-être à l’effectif des ressources humaines qui sont limitées », explique-t-il. Il révèle que 91 nouveau-nés ont été hospitalisés durant un mois et l’hôpital ne dispose que de six pédiatres.