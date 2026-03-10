Pédocriminalité et enfants contaminés au VIH : des ONG sonnent l’alerte

Partager Facebook

Des organisations de la société civile « engagées pour les droits de l’enfant » disent avoir constaté, avec une profonde préoccupation une insuffisance de réponses à la hauteur de la gravité des faits. Ils sont relatifs aux cas d’enfants sénégalais en situation de rue victimes de la pédocriminalité internationale. Selon ces organisations, « des informations, diffusées récemment par divers médias, font état de plusieurs enfants en situation de rue au Sénégal victimes de violences sexuelles graves et d’exposition délibérée au VIH. Cette alerte survient à la suite de l’arrestation, à Dakar, de quatorze (14) membres d’un réseau de pédocriminalités internationale soupçonnés de pédophilie organisée, proxénétisme, viols commis sur des talibés de moins de 15 ans et transmission volontaire du VIH », lit-on dans un communiqué.

Et de signaler que l’arrestation de ces pédocriminels révèle l’existence d’un groupe spécialisé dans la formation de sexe pour de jeunes garçons transformés en objets sexuels par des hommes pour la plupart séropositifs.

Exprimant leur profonde indignation et leur vive inquiétude face à ce nouveau phénomène grave d’abus et d’exploitation sexuelle dont sont victimes des enfants privés de soins parentaux. Ces organisations dénoncent avec force « ces violations répétées des droits des enfants, ainsi que les actes de violence, d’exploitation et de perversion dont les enfants sont victimes. Nous interpellons solennellement l’État du Sénégal et appelons à l’identification systématique et la protection immédiate de tous les enfants victimes des réseaux pédocriminels, y compris transnationaux, le démantèlement effectif des réseaux criminels, y compris ceux opérant via les plateformes numériques et les réseaux sociaux (…) la mise en place urgente d’une réponse adaptée et coordonnée pour la prise en charge globale des enfants victimes, notamment ceux contaminés par le VIH… »