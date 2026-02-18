Pèlerinage aux lieux Saints de l’islam : l’Assemblée met en place une mission d’information parlementaire pour évaluer l’organisation

L’Assemblée nationale a institué une mission d’information parlementaire pour évaluer l’organisation du pèlerinage aux Lieux Saints de l’islam afin de formuler des recommandations d’amélioration. Cette décision fait suite aux difficultés récurrentes constatées lors des dernières éditions, notamment en 2025.

La mission, dirigée par la députée Fatou Diop Cissé, est composée de 11 membres et a pour objectif d’évaluer le dispositif d’organisation du Hajj mis en œuvre par les structures publiques compétentes, d’apprécier la qualité des prestations fournies aux pèlerins sénégalais et de formuler des recommandations d’amélioration

La mission a un mandat de 6 mois pour produire un rapport et des recommandations pour améliorer l’efficacité, la transparence et la qualité de l’organisation du pèlerinage.

