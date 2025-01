PEOPLE! Entrepreneur, Activiste et Actrice Culturelle: Le parcours inspirant de Ramatoulaye Diallo !

Partager Facebook

Figure montante de l’entreprenariat culturel sénégalais, Ramatoulaye Diallo bouscule les codes ! Fondatrice du Nguekhokh Urban Festival et directrice de Bblack Entertainment, cette activiste multiplie les initiatives pour transformer sa société. De la lutte contre la déscolarisation des jeunes filles à la promotion du zéro déchet, en passant par l’autonomisation des femmes, elle utilise l’art et la culture comme leviers de changement social. Un engagement qui lui a valu le prestigieux Mbour Élites Award en 2024, matérialisé par des actions concrètes au sein d’organisations telles que l’Acan et le Paac, ainsi que par son rôle de secrétaire générale de l’Association des métiers de la musique du Sénégal.

Et si vous nous parliez de votre parcours et de ce qui vous a poussée à vous engager dans l’entreprenariat et l’activisme ?

Une expérience personnelle m’a conduite à développer une profonde volonté d’œuvrer pour le changement social et la justice. En tant qu ‘ entrepreneure et activiste, j’ai toujours ressenti le besoin de contribuer à l’amélioration de ma communauté. Ma passion pour l’entrepreneuriat est née de ma volonté d’autonomiser les femmes et de lutter contre la déscolarisation. J’ai vu trop de talents féminins perdus faute d’opportunités. Mon engagement dans l’activisme vise quant à lui à combattre les difficultés quotidiennes auxquelles les femmes font face, notamment la stigmatisation et le manque de reconnaissance. Je crois fermement que l’art et l’entrepreneuriat constitue des leviers efficace pour impulser une transformation positive de la société

Comment avez-vous rejoint l’ACAN et le PAAC, et en quoi ces structures ont-elles enrichi votre engagement social et culturel ?

Mon parcours avec l’Acan, a débuté grâce à une résidence artistique, fruit d’une collaboration entre African Rising, Action AID et le PAAC, coordonnée par Oumy Sambou. J’ai été sélectionnée suite à un appel à candidature, attiré par les valeurs et la mission de ces organisations qui correspondent parfaitement aux miennes. Au sein du réseau créatif de l’Acan, j’ai eu l’opportunité de collaborer avec de grands artistes, notamment Oumy Sy de la Mauritanie, membre d’ACAN et coordinatrice du Festival Culture Métisse qui nous a fait honneur lors de sa 13eme édition en tant que Panéliste et activistes partageant les mêmes idées. En parallèle, mon engagement au PAAC m’a permis de m’impliquer activement dans la lutte contre la corruption, un fléau qui freine le développement social et culturel. Ces deux organisations ont considérablement enrichi mon parcours en me fournissant des outils, des formations et un réseau de soutien qui m’ont aidée à renforcer les initiatives et à toucher un public plus large.

Comment définiriez-vous votre rôle en tant qu’actrice culturelle dans la commune de Nguekhokh et dans la région de Thiès ?

En tant qu’actrice culturelle, je me considère comme un catalyseur de changement. Mon rôle est de promouvoir la culture locale tout en abordant des problématiques sociales à travers l’art. A travers l’organisation d’événements, d’ateliers et de spectacles, je contribue à éveiller les consciences sur des questions essentielles au sein de notre communauté. Mon objectif est de créer un environnement où culture et engagement social se rencontrent, offrant ainsi aux jeunes et aux femmes une plateforme d’expression et d’épanouissement personnel.

Vous êtes l’initiatrice du Nguekhokh Urban Festival, comment vous est venue l’idée ?

Le Nguekhokh Urban Festival est née d’une discussion avec mon mentor Oumar Benkhatab Keita président de la Ligue Sénégalaise de Slam qui m’a apporté un soutien indéfectible. Ce projet s’est construit sur ma conviction que la culture est un puissant levier de transformation sociale. Au-delà d’une simple création artistique, ce festival se veut un espace de réflexion sur les défis auxquels notre jeunesse est confrontée, notamment la réinsertion des jeunes filles déscolarisées et la durabilité. Il offre aux artistes locaux une scène pour exprimer leurs talents et diffuser leurs messages. En valorisant la culture urbaine et les talents de notre région, nous participons à la construction d’une identité culturelle dynamique et engagée.

D’ailleurs il a déjà connu plusieurs éditions. Quelles ont été les plus grandes réussites de cet évènement jusqu’à présent ?

Parmi les plus grandes réussites du Nguekhokh Urban Festival, je citerais la participation croissante du public et des artistes locaux. Chaque édition a vu un afflux de visiteurs, ce qui témoigne de l’intérêt et de l’impact de l’événement. De plus, notre festival a réussi à mettre en lumière des enjeux essentiels, notamment la revitalisation urbaine de la petite côte à travers la culture et l’autonomisation, en proposant des activités innovantes comme la création de fresques murales et d’ateliers interactifs. L’établissement de partenariats avec d’autres organisations culturelles a également permis de renforcer notre impact et d’élargir notre portée. Cet engagement a d’ailleurs été reconnu en 2024 par le Mbour Élites Award qui m’a distinguée comme actrice majeur du développement culturel au niveau du département de Mbour.

Quelles sont les principales réformes ou changements que vous aimeriez voir dans le secteur de la musique au Sénégal ?

Je souhaite voir une meilleure structuration du secteur musical au Sénégal, notamment en ce qui concerne les droits des artistes. Il est crucial d’établir des mécanismes de protection pour garantir que les artistes soient rémunérés équitablement pour leur travail. Je milite aussi pour l’instauration de programmes de formations continue permettant aux artistes de développer leurs compétences en gestion de carrière et en marketing. Il est également essentiel d’encourager la diversité musicale et de soutenir les nouveaux talents, en leur offrant des opportunités de se produire et de se faire connaître.

Pourquoi les thèmes du zéro déchet et de la lutte contre les violences faites aux femmes sont-ils si centraux dans vos performances artistiques ?

Ces thèmes occupent une place centrale dans mes performances car ils mettent en lumière des enjeux cruciaux de notre société. La lutte contre les violences faites aux femmes est un combat essentiel pour garantir la dignité et les droits humains. En tant que femme et activiste, je me sens investie de la responsabilité de porter la voix de celles qui sont souvent réduites au silence. A travers mes performances, j’aborde ces questions pour sensibiliser le public et encourager des dialogues autour de ces problématiques. De même, le thème du zéro déchet revêt une importance majeure face à la crise environnementale actuelle. En intégrant ce message dans mes œuvres, je vise à promouvoir des comportements durables et à inciter les gens à repenser leur consommation. L’art est un puissant moyen d’éveiller les consciences sur ces questions, et j’utilise ma créativité pour encourager des changements positifs dans nos modes de vie.

Comment conciliez-vous vos différentes responsabilités professionnelles et vos engagements associatifs ?

Mes responsabilités professionnelles et mes engagements associatifs exigent une bonne organisation et une passion indéfectible pour les causes que je défends. Je planifie soigneusement mon emploi du temps afin de consacrer du temps à mes projets tout en respectant mes engagements au niveau de l’association des métiers de la musique du Sénégal( AMS) en tant que secrétaire général et au sein de ma structure Bblack Entertainment, d’autres organisations dont je fais partie . L’équilibre est essentiel, et je m’efforce de rester flexible pour jongler entre mes différentes casquettes. Par ailleurs, le soutien de mes collègues et de ma communauté m’aide à gérer ces responsabilités de manière efficace.

Quels sont vos projets pour promouvoir l’entreprenariat féminin et la culture au Sénégal ?

Pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin et la culture au Sénégal, j’ai pour ambition de lancer plusieurs initiatives. Tout d’abord, je prévois d’élargir les programmes de formation proposés par Bblack Entertainment en y intégrant des modules sur la gestion d’entreprise, le marketing digital et les compétences en communication. L’objectif est de doter les femmes des outils nécessaires pour réussir dans leurs projets. Par ailleurs, je travaille sur l’organisation d’un forum annuel dédié à l’entrepreneuriat féminin, où des femmes inspirantes partageront leurs expériences et leurs parcours. Cet événement mettra également en avant des artisans et des entrepreneurs locaux, créant ainsi un espace de réseautage et d’échange. En parallèle, je compte poursuivre le développement de mon festival, le Nguekhokh Urban Festival, en y intégrant des activités spécifiques pour sensibiliser sur l’entrepreneuriat et les droits des femmes. En rassemblant des artistes, des entrepreneurs et des acteurs de la société civile, nous pourrons créer un événement riche en inspiration et en opportunités pour tous. Mon engagement en tant qu’entrepreneur et activiste est le reflet de ma passion pour le changement social et culturel. À travers mes projets, je m’efforce de donner une voix aux femmes, de promouvoir des comportements durables et de célébrer la richesse de notre culture. Je suis convaincue qu’en travaillant ensemble nous pouvons transformer notre société et bâtir un avenir meilleur pour les générations futures. Ce parcours n’est que le début d’une longue aventure et je suis déterminée à poursuivre cette mission avec tous ceux qui partagent cette vision.

ANNA THIAW