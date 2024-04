PEOPLE: Philippe COLY; Artiste, Chantre, Acteur « Ma voix a fait ma voie… »

Partager Facebook

Ne vous fiez pas aux apparences… Vous connaissez sans doute cette célèbre citation, mais la vivre pleinement prend tout son sens quand vous rencontrez pour la première fois Philippe Sylvain Coly. L’homme est bien plus qu’une simple couverture, il est une source d’inspiration, d’apprentissage et de contemplation. Avec lui, les mots prennent tout leur sens. Musique, art, cinéma… Ses passions sont multiples mais c’est surtout son âme et son cœur qui vous laisseront une empreinte indélébile. Croyant fervent et artiste engagé, Philippe Sylvain a la voix qui touche et guérit les âmes. Pour lui, la musique est bien plus qu’un simple divertissement, c’est un moyen de changer les mentalités, de rassembler les cœurs et d’inspirer un véritable changement positif. Et ce n’est pas tout, en plus de son talent vocal, il possède également une habileté pour l’art de l’acting. Le cinéma s’est présenté à lui comme une chance incroyable, comme il le mentionne souvent avec un sourire aux lèvres, surtout lorsqu’il parle de son personnage de Thierno Seydi dans la série à succès Impact. Ce rôle lui a apporté quelques défis dans sa vie personnelle, et il en a tiré une importante leçon : garder les pieds sur terre dans le monde du showbizz et du cinéma. Aujourd’hui, nous sommes honorés de l’accueillir pour qu’il partage avec nous sa vision et sa passion pour renforcer la communauté chrétienne et pas que…. Un témoignage à ne pas manquer !

Et si vous nous parliez de vous ?

En tant que jeune sénégalais originaire de la Casamance, plus précisément de Ziguinchor, je suis Philippe Sylvain Coly. Passionné de musique, d’art, et de cinéma, j’ai également une expérience passée en tant que banquier. Aujourd’hui, mon domaine d’activité principal est l’immobilier, dans lequel je me suis établi avec succès.

Avec un parcours choral depuis l’âge de 8 ans, est-ce à dire que votre destinée d’artiste chantre était écrite depuis le début.

Je crois sincèrement que la musique est ma voie. Si je n’avais pas suivi cette passion aujourd’hui, je serais sûrement perdu. J’ai grandi dans une paroisse et j’ai participé à de nombreux mouvements tels que le Cvav, les louveteaux, les éclaireurs, les Scouts, les enfants de cœur. Maintenant, je suis devenu chantre, chanteur et artiste, avec une place particulière dans l’église. Oui, je confirme que Dieu m’a réservé cette place pour que je puisse exercer ma passion pour la musique.

Quel sentiment le Gospel vous inspire-t-il ?

Le gospel est un chant qui a un pouvoir de guérison immense. Cette musique m’inspire une paix profonde et m’a permis de me rapprocher de nombreuses personnes, mais surtout de me rapprocher de Dieu lui-même. Quand je parle du gospel, particulièrement au Sénégal, je suis conscient que beaucoup ne réalisent pas son ampleur. Pourtant, le gospel est bien plus qu’un simple genre musical, c’est une source d’inspiration qui émane du plus profond de notre cœur, et qui requiert une certaine technique pour être exécutée avec justesse. Le gospel m’inspire tellement de choses que les mots me manquent pour l’exprimer pleinement. C’est une connexion directe entre Dieu et celui qui chante, dans un style résolument gospel. Comme je l’ai dit auparavant, le gospel est l’annonce d’une bonne nouvelle. C’est pourquoi j’ai décidé de m’approprier ce style pour annoncer la bonne nouvelle à ma façon. Il est important de souligner que le gospel prend de nombreuses formes aujourd’hui, avec de l’afro gospel, du rap gospel, ou encore du mbalakh, entre autres styles.

D’où tirez-vous votre inspiration ? Des versets bibliques peut-être ?

La principale source d’inspiration dont je tire, sans aucun doute, provient des versets bibliques ! Ce qui est remarquable dans l’étude des Saintes Écritures, c’est que chaque passage a un lien étroit avec notre propre vie. La Bible pourrait être comparée à une bibliothèque, mais elle a la particularité d’être contenue dans un objet facilement transportable et accessible, connu sous le nom de bible. Chacun de nous peut en faire l’expérience personnellement. Prenez par exemple mon dernier single, « Talibé Yesu », qui est directement inspiré du verset biblique : « Si vous n’êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai ». Pour moi, cela signifie qu’en tant que soldat de Dieu, en tant que disciple de Jésus, il est impératif de ne pas avoir peur des situations difficiles, de ne pas fuir devant les événements qui peuvent se produire autour de nous. En tant que tel, notre foi en Jésus doit rester notre boussole, notre guide, quelles que soient les circonstances. C’est ainsi que j’ai choisi le titre « Talibé Yesu ». Et je proclame fièrement : « Mou meti mou tangue douma daw mane maye talibé ! » Ce qui signifie que, qu’il fasse chaud, qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, je n’aurai pas peur, je ne fuirai pas, car je suis un disciple de Jésus.

Une voix sublime suffit-elle pour devenir chantre ? De nombreux personnes rêvent de le devenir, mais est-ce vraiment si simple ?

Il existe un proverbe qui dit: « Ce n’est pas parce que je fais quelque chose facilement qu’il faut croire que c’est facile à réaliser. » Avoir une voix sublime ne suffit pas, il faut également avoir une inspiration profonde, ainsi qu’une expérience suffisante, car le gospel est une forme de chant assez technique. De plus, il est essentiel d’être revêtu de l’onction divine. En effet, celle-ci nous permet de communiquer avec notre public et notre façon de chanter peut guérir des cœurs et résoudre des situations, simplement en élevant notre voix et en chantant. Certains peuvent penser que cela est simple, mais ils doivent s’y mettre pour réaliser que ce n’est pas le cas. Je peux personnellement en témoigner, car beaucoup de gens m’ont dit vouloir chanter comme moi, mais je leur réponds que cela demande du temps et de la patience. Certains sont trop pressés et rêvent même de devenir chanteurs gospel, mais je leur conseille de prendre leur temps, de découvrir les possibilités, de se renseigner sur ce qu’il faut faire et ne pas faire, ainsi que sur l’attitude à adopter. Finalement, quand le moment sera venu, Dieu décidera du bon moment pour que vous puissiez monter sur scène et évangéliser à travers le gospel.

Quel est le véritable rôle des chanteurs gospel au sein de leur communauté selon vous ? Comment peuvent-ils inspirer et apporter un changement positif à travers leur musique ?

Les chanteurs gospel jouent un rôle crucial au sein de leur communauté en maintenant sa solidité. Leur mission est de gagner des âmes, de rassembler des cœurs et de les guérir. Leur place est d’une importance capitale car en l’absence de chantres, une communauté catholique chrétienne se limiterait à la seule prière. Or, chanter est également une forme de prière, comme le dit la Bible, et il est donc de notre devoir d’aider la communauté à prier doublement. En effet, parfois, ils ont besoin de la musique pour apaiser leur esprit et rester connectés à Dieu, car la prière est le seul moyen de rester connectés à lui. Aujourd’hui, notre rôle est de renforcer la communauté chrétienne en transmettant notre message à travers nos chants, inspirant ainsi un changement positif. Il est essentiel de prendre des risques et de s’ouvrir à d’autres horizons, en utilisant notamment d’autres langues, comme le wolof, car c’est ainsi que nous pourrons toucher un public plus large.

En plus d’être artiste chante Philippe c’est également plusieurs casquette dont celui d’interprète, compositeur et acteur de cinéma. Comment parvenez-vous à jongler avec toutes ces responsabilités sans que cela ne devienne compliqué ?

Cette question revient continuellement dans ma vie quotidienne : comment gérer toutes ces responsabilités ? Je tiens à préciser que je remercie avant tout Dieu, car c’est lui qui contrôle mon emploi du temps. Sans lui, je n’aurais jamais pu accomplir tout cela. Cependant, la clé de la réussite réside également dans une organisation personnelle efficace. Il est essentiel de savoir s’organiser, même lorsque l’on a plusieurs activités dans sa vie. Personnellement, je suis impliqué dans la musique chorale et le chant depuis de nombreuses années, depuis mon enfance. Puis, il y a 7 ans, j’ai également commencé ma carrière dans le cinéma, tout en étant banquier. Malgré cela, j’ai su gérer à la fois mon emploi et ma passion pour le cinéma sans laisser tomber ni mon employeur ni mes productions. Je suis une personne très organisée et je suis capable de réaliser toutes ces tâches simultanément.

Dans la série à succès « Impact », dans laquelle vous incarnez le personnage de Thierno Seydi, vos manipulations et intrigues ont suscité de vives discussions. Dites-nous, n’avez-vous pas rencontré de difficultés en vous glissant dans le rôle de ce personnage ?

Ici, au Sénégal, voire même en Afrique, les gens ont tendance à confondre le personnage et la personne. Cela m’a parfois causé des complications dans mon entourage, je le reconnais. Mais cela ne m’a pas découragé. Car lorsque l’on fait bien son travail, c’est parce que l’on impacte la société. On peut alors avoir une certaine réputation, mais ce n’est pas forcément la réalité. Personnellement, cela me rend heureux lorsque les gens me qualifient d’une certaine manière. Suis-je vraiment ainsi ? Je ris en pensant à cela. Et lorsque l’on se rapproche de moi, les gens apprennent à faire la distinction entre le personnage et la personne que je suis. Ma famille me connaît bien et sait que mes actions dans le monde du cinéma ne sont que du spectacle, car je sais faire la part des choses. Mais parfois, dans mon entourage, cela peut être plus difficile. Cependant, grâce à une bonne attitude et une bonne mentalité, j’ai su gérer ces situations. Il est important de garder la tête sur les épaules dans le monde du showbizz et du cinéma.

Quel est donc, jusqu’à présent, le rôle qui vous a le plus marqué ?

Dans ma carrière cinématographique, le rôle qui m’a le plus inspiré jusqu’à présent est celui de Thierno Seydi. Ce personnage est une continuité de Sidy Tounkara dans Ninki-Nanka et il incarne un manipulateur brillant et respecté. Interpréter ce rôle a exigé beaucoup de travail de ma part mais j’ai su le rendre captivant en y ajoutant mes propres émotions. Il y avait tellement de facettes à explorer et c’était un véritable plaisir.

Des projets en vue ?

Je suis actuellement impliqué dans plusieurs productions cinématographiques qui devraient être diffusées sur diverses plateformes cette année ou d’ici 2025. Dans le domaine musical, je suis en train de préparer un album qui, je l’espère, aura un impact sur le Sénégal et le monde entier. J’ai besoin de vos prières pour que cet album se réalise grâce à la grâce de Dieu.

ANNA THIAW