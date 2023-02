Persil : bienfaits et vertus

Plat ou frisé, le persil est incontestablement l’une des herbes aromatiques les plus consommées dans le monde ! Et pour cause : frais, savoureux et plein d’atouts nutritifs, il serait dommage de s’en priver ! Utilisée en cuisine, cette plante riche en vitamines, en minéraux et en oligoéléments. Découvrons tous ses bienfaits santé.

Les feuilles fraîches du persil sont riches en vitamines et en minéraux. Il brille notamment pour sa grande richesse en antioxydants (flavonoïdes, lutéine, bêta-carotène) en vitamine (C, B9 et K) et en minéraux (Fer, Calcium, Manganèse). Leur pouvoir antioxydant en font un excellent assaisonnement santé, luttant contre l’apparition des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies liées au vieillissement des cellules.

Le persil est reconnu pour ses vertus diurétiques. Il est alors particulièrement efficace en décoction (50 g de feuilles de persil par litre d’eau ) à boire au fil de la journée.

Le persil offre une action bénéfique sur le foie, la rate, les intestins et l’ensemble du système digestif.

Il soulage les troubles intestinaux (ballonnements, constipation, indigestions), calme les coliques néphrétiques et lutte contre les infections urinaires.

Prévention des maladies chroniques et saisonnières des voies respiratoires : toux, asthme, bronchites.

Le persil a des effets antianémiques et anticoagulants. Il est efficace en cas de règles irrégulières, douloureuses. Riche en vitamine K, il est toutefois déconseillé aux personnes qui prennent des anticoagulants.

Attention , des quantités de persil trop importantes pourraient engendrer des troubles cardiaques , avoir des effets abortifs et irriter les reins .

De manière générale, on le déconseille aux femmes enceintes et aux personnes qui ont des problèmes de reins.

Le jus de persil

Le persil peut être mixé avec un jus de citron pour une boisson détox riches en vitamines et minéraux. Ses atouts santé sont alors les même que frais, à la différence près qu’en jus, les quantités consommées sont plus importantes que lorsqu’il sert d’aromate dans un plat, et ses effets sont décuplés.