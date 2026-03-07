« Personne ne peut effacer mon travail dans Pastef » (Diomaye)

Partager Facebook

D’emblée Diomaye est revenu sur les contours de la mise sur pied Diomaye-président comptant pour la présidentielle.

Selon lui, il s’est appuyé sur la solidarité d’autres forces politiques pour être dans la course. Le chef de l’État a tenu à saluer la loyauté des responsables qui ont facilité sa marche vers la présidence. « Des hommes nous ont prêté leur récépissé et ont cheminé avec nous », a-t-il rappelé,. A l’en croire, ces alliances stratégiques ont été le socle de la victoire finale, sans pour autant diluer son identité politique originelle.

Poursuivant dans ses éclaircissements, il a botté en touche toute remise en cause de sa légitimité partisane. « Personne ne peut effacer mon travail dans Pastef et aujourd’hui plus que jamais je revendique mon appartenance à ce Pastef », a-t-il martelé, rappelant ainsi son rôle central dans la dynamique ayant conduit à l’alternance lit-on sur Seneweb.

Revenant sur les obstacles rencontrés durant la période pré-électorale, le président a longuement évoqué la dissolution de sa formation d’origine par décret le 31 juillet 2023. Cette décision administrative avait plongé le mouvement dans une impasse juridique totale. « La vérité est que Pastef n’existait plus. Le parti a été dissous par décret le 31 juillet 2023. Mais il a renaît de ses cendres après mon élection », a expliqué Bassirou Diomaye Faye pour justifier l’ingénierie politique déployée à l’époque.