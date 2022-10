Pétanque : La saison 2022-2023 ouvre le dimanche 30 octobre

La Fédération sénégalaise des Sports Boules (FSSB) ouvre la saison 2022-2023 ce dimanche 30 octobre 2022, au boulodrome Papa Arona Diagne de Dieuppeul. Une date qui marquera le démarrage des activités de Pétanque de la nouvelle équipe fédérale dirigée par le président Brahim Derwiche.

Après 3 mois de pause, ce dimanche 30 octobre 2022, marquera l’ouverture de la saison de Pétanque 2022-2023 au boulodrome Papa Arona Diagne de Dieuppeul. Une date qui marquera le démarrage des activités de la nouvelle équipe fédérale dirigée par le président Brahim Derwiche. Durant ce temps de pause, certains boulistes ont tout de même disputé quelques tournois organisés par divers clubs. Au programme de la reprise de la présente saison, il l’organisation de la Coupe du président de la Fédération sénégalaise de Sports. Elle aura comme formule de compétition: La triplette choisie.

A l’occasion, deux Concours seront au menu des activités notamment le concours A, qui se jouera en triplette choisie, et le concours B qui est réservé aux perdants de la phase des poules qui se disputera par ailleurs en doublette à la mêlée. Au chapitre des Prix et récompenses, la triplette vainqueur du concours A empochera: 600 000 FCFA en plus des trophées, les finalistes: 300 000 FCFA, les demi finalistes: 150 000 FCFA et les quarts-de-finalistes: 75 000 FCFA par équipes. Pour la doublette à la mêlée, la paire vainqueur du concours B se consolera avec: 100 000 FCFA, finalistes: 75 000 FCFA, demi-finalistes 50 000FCFA et quart-de-finalistes: 25 000 FCFA.

L’arrêt des inscriptions des participants est le prévu le samedi 29 octobre 2022 à 20h00 auprès du SG Abdou Lakhad Niang.