Pétition pour un second quinquennat : Macky Sall a obtenu plus de 800 000 signatures

Alors qu’on est à huit (8) mois de l’élection présidentielle, le directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) est l’un de ceux qui sont en train de persuader Macky Sall de postuler pour un troisième mandat. Abdoulaye Dièye, s’exprimant sur la pétition pour le deuxième quinquennat du chef de l’Etat qu’il a lancée, a révélé le nombre de signatures qui sont favorables à la candidature de Macky Sall en 2024. A en croire Abdoulaye Dieye, plus de 800 000 personnes ont signé la pétition pour demander une troisième candidature de Macky Sall.

«Le résultat a largement dépassé nos attentes et nous remplit d’espoir pour notre pays. Une si sublime marque d’approbation qui montre que la majorité silencieuse des Sénégalais est engagée dans la dynamique de renouveler le pacte de confiance liant le Sénégal au Président Macky Sall.

En quelques semaines, nous avons collecté plus de 800 000 signatures partout dans le pays et dans notre diaspora ; chaque signature portant un vœu, un espoir lucide de lendemains heureux. Nous parlons du pays réel et non de celui-là virtuel des professionnels de la manipulation qui répandent la terreur dans les cœurs et les esprits», a dit le leader du mouvement ‘’Siggi Jotna’’ dans des propos recueillis par Actusen.

«Chaque signature renvoie à un visage rempli de certitude et d’espoir, à un citoyen resté inébranlable dans ses convictions malgré les menaces et le grand tapage. Nous avons formé une communauté de personnes passionnées et engagées, prêtes à lutter pour un avenir meilleur pour notre pays», ajoute-t-il.

Par ailleurs, l’objectif, dit Abdoulaye Dieye, est d’atteindre 1 million de signatures pour un troisième mandat de Macky Sall.