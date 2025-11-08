Pétrole et gaz du Sénégal : Ousmane Sonko fait des révélations de taille

Partager Facebook

Ousmane Sonko a, une nouvelle fois, fait une révélation de taille sur la gestion du pétrole et du gaz sénégalais.

Le leader du Pastef qui a écrit en 2016 un livre intitulé « Pétrole et gaz du Sénégal : chronique d’une spoliation » , a accusé le régime de Macky Sall de tenter de supprimer dans tous les circuits un rapport qui aurait établi toute la nébuleuse du régime sortant dans la signature des contrats relatifs au pétrole et au gaz.

À l’en croire, ce rapport qu’il détient désormais montre à suffisance que l’ex Chef de l’État Macky Sall et ses collaborateurs ont géré de façon « scandaleuse » le pétrole et le gaz sénégalais. Mieux, Ousmane Sonko indique que ce rapport remonte même jusqu’à la gestion du régime d’Abdoulaye Wade.

Toujours, selon Ousmane Sonko, « Macky Sall ne dormira pas ce soir en apprenant cette nouvelle ». Il soutient mordicus que le chef de l’Apr répondra de ses actes sur la base de ce rapport.

Toutefois, le Premier ministre souligne que ce rapport bien que « scandaleux » sera un moyen pour le régime actuel de renégocier les contrats pétrolier et gazier. D’ailleurs, Ousmane Sonko indique que la renégociation des contrats qu’il avait promise avance à grands pas. Selon lui, le comité chargé de renégocier les contrats fait un travail remarquable.

Publié par EL HADJI MODY DIOP