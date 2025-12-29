Phénomène de la « guerre des pétards » : Le ministre de l’intérieur met en garde et réquisitionne les FDS

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué daté du 26 décembre, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique a tenu à alerter l’opinion nationale sur l’usage préoccupant d’engins pyrotechniques dans certains quartiers de Dakar, dans le cadre des festivités de fin d’année. Maître Bamba Cissé estime que le phénomène de la « guerre des pétards » constitue une menace réelle pour la sécurité des personnes et des biens, avec des risques d’incendies et de blessures graves.

Selon le communiqué, l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation de pétards et d’engins explosifs sont strictement réglementées et que leur usage ne doit pas être destiné à nuire ou à blesser. Pour parer à tout risque, le premier flic du pays indique que les Forces de Défense et de Sécurité ont reçu des instructions fermes pour renforcer les opérations de contrôle, de prévention et de répression sur l’ensemble du territoire national. À l’en croire, « l’État ne tolérera pas que les fêtes de fin d’année soient ternies par des actes irresponsables ».

En conséquence, Bamba Cissé en appelle au sens de responsabilité des parents, des leaders communautaires et des citoyens pour contribuer à la sensibilisation des jeunes et à la préservation d’un climat de paix et de sécurité durant cette période festive. « Les fêtes de fin d’année doivent demeurer un moment de joie, de partage et de solidarité, et non une source de danger ou de peur pour les populations », a-t-il ajouté.

Le communiqué se termine par un appel à la responsabilité collective pour garantir la sécurité et la tranquillité publique pendant les fêtes de fin d’année.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com