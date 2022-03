PIKINE-KEUR MASSAR : Les femmes leaders, pour un plateau médical relevé

Les femmes réunies autour d’une plateforme « la relève » ont émis le souhait d’avoir un plateau médical relevé. Ces dernières comptent jouer leur partition lors des prochaines législatives.

La plateforme des femmes leaders de Pikine-Keur-Massar plaide pour le renforcement du plateau technique des structures de santé de Pikine. Ces dernières, lors d’une activité à Pikine ont interpellé les autorités. Lors des journées médicales organisées par ces dames, des pathologies ont été décelées. C’est en rhumatologie que les choses sont pires. A en croire Aissatou Dièye, conseillère à la Présidence de la République, Pikine, a un grand besoin en termes d’infrastructures médicales et de médecins. « Il faut aussi impulser car il est anormal que Pikine soit laissé en rade dans le cadre des soins médicaux », dit-elle.

Près de 300 personnes souffrent de rhumatologie de ce fait, « il faut aussi que les autorités puissent nous appuyer en ce sens avec des médicaments entre autres de même qu’un personnel qualifié. »

Par ailleurs, consciente de leur responsabilité dans l’histoire politique du Sénégal des femmes de Pikine ont pris la décision de mettre sur pied « la plateforme des jeunes femmes leaders du département de Pikine » il y a deux ans. Ceci vous constitue un reflet de leur vision pour cette nouvelle élection génération à laquelle elles appartiennent. Composée de femmes expertes dans plusieurs domaines, selon Aissatou Diéye Diaby, coordonnatrice de la plateforme des femmes leaders de Pikine – Keur Massar, l’ambition est murie afin de constituer la relève d’un Sénégal avec des femmes connectées au monde moderne ancré dans les valeurs démocratiques et républicaines. « Il faut l’impulsion d’une dynamique organisationnelle capable de relever tous les défis de gouvernance et de satisfaction de besoin de nos commandes.

La création d’espace d’analyses et de renforcement des femmes actrices politiques et le renforcement de la qualité du débat politiques aussi sont des approches importantes », met-elle en avant. Pour ces femmes, la relève s’inscrit dans une modernité de projets en couveuse mais qui auront un allaitement et une bonne croissance dotée de stratégies électorales et d’orientation pour une nouvelle configuration de l’image de la scène politique. « Nous devons soulager nos sœurs de la banlieue. Il faut un nouvel élan de femmes qui affichent une vision politique d’équité et de chances. Nous serons regroupées autour d’un pacte de construction de la vision Mackyenne pour l’émergence du Sénégal et de la consolidation des acquis de notre système démocratique », poursuit Aïssatou Dieye Diaby. Et d’ajouter : « la parité aussi est un instrument de mesure de la représentativité des femmes dans les instances réglementaires et constitue un gain politique pour une meilleure implication des femmes. Car plus de 52% de la population sénégalaise sont des femmes. »

Ces dames comptent cependant user des efforts pour montrer leur compétence en termes de gestion et englober toutes les dames pour en faire un challenge. « Bientôt les législatives, il faut investir les femmes pour espérer un développement harmonieux. Mes femmes ont leur mot à dire et la moitié de l’électorat est composée de femmes », note-t-il.

MOMAR CISSE