Pikine : L’opposition recourt à la résistance

Les membres de l’opposition se sont retrouvés hier à Pikine, en présence des responsables politiques d’envergure, comme Cheikh Dieng, Ousmane Sonko, Bamba Fall, Khalifa Sall, Déthié Fall, Mame Diarra Fam et des activistes, comme Guy Marius Sagna ou Assane Diouf, entre autres. Mamadou Lamine Diallo, le coordonnateur de la coalition Wallu Senegaal a déclaré : «Nous manifestons toute notre indignation devant la tentative scandaleuse du Président Macky Sall, de confisquer la victoire de la coalition au profit de son oncle, Abdoulaye Thimbo, à l’élection municipale de la Ville de Pikine. La grande coalition Wallu Senegaal le tient responsable de toutes les conséquences qui découleront de cette forfaiture dangereuse et met en demeure le Président Macky Sall, d’accepter la volonté souveraine exprimée par les populations de la Ville de Pikine dans les suffrages».

Ousmane Sonko qui a pris la parole devant l’assistance, a indiqué : «Si cela ne dépendait que de moi, Macky Sall n’aurait pas dû avoir une seule voix dans tout le département. Ainsi, nous appelons à la résistance et demandons de prendre toutes les dispositions. Parce que si cette fraude orchestrée ici, à Pikine, passe, ça sera une catastrophe. Ils ont fait des recours dans plusieurs localités, comme Sangalkam, Pikine, Oussouye, Rufisque, entre autres. Si on se laisse faire, ils vont nous confisquer toutes les localités que nous avons gagnées.»

Dr Cheikh Dieng de la coalition Wallu Senegaal et chargé des élections du Pds, a affirmé que «beaucoup d’irrégularités ont été constatées lors des travaux de la Commission départementale de recensements des votes. C’est pourquoi la grande coalition Wallu Senegaal a commis un pool d’avocats pour rétablir les populations de Pikine dans leurs droits. La coalition engage tous les responsables, militants et sympathisants sur l’ensemble du territoire, à la résistance et invite les forces sociales, politiques ainsi que la Société civile, à soutenir les populations de Pikine, dont les suffrages ont été injustement confisqués par Macky Sall». Dr Dieng a ajouté que «la présence des responsables de Yewwi askan wi vise à partager le combat avec ceux qui ont été victimes de fraudes. Plus de 2045 voix, c’est l’écart qui existe entre Wallu et Bby. Plusieurs autres irrégularités ont été constatées lors du vote. 12 communes du département de Pikine, en ont été victimes sans parler des transferts d’électeur. Le président chargé de publier les résultats avait reçu une notification, mais il a fait la sourde oreille». Suffisant, selon le candidat malheureux, pour que la coalition Wallu Senegaal s’engage dans une bataille pour l’annulation des résultats issus du vote dans le département de Pikine.

