PJF : Une expertise médicale pour l’épouse de Madiambal

Du neuf dans l’affaire Mabintou Diaby, ex-épouse du journaliste Madiambal Diagne, actuellement placée sous mandat de dépôt. Selon le quotidien Liberation, le président du Collège des juges d’instruction a ordonné la réalisation d’une expertise médicale complémentaire, une décision qui pourrait peser lourd dans la suite de la procédure.

Cette expertise vise à déterminer si l’état de santé de Mabintou Diaby est compatible avec la détention carcérale. Une mesure prudente, prise dans un contexte où les préoccupations médicales autour de la mise en cause sont de plus en plus mises en avant par ses proches et sa défense.

Incarcérée dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à la suite d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), Mabintou Diaby est poursuivie pour des faits dont les contours restent couverts par le secret de l’instruction. Toutefois, l’évolution de son état de santé a conduit les autorités judiciaires et pénitentiaires à prendre des dispositions particulières.

Pour rappel, Mabintou Diaby a été transférée au Pavillon spécial, une structure réservée aux détenus nécessitant une prise en charge médicale adaptée. Ce transfert, motivé par la dégradation de son état de santé, a ravivé le débat sur le maintien en détention des personnes vulnérables sur le plan médical.

L’expertise ordonnée devra ainsi éclairer la justice sur un point central : le maintien en prison est-il compatible avec son état clinique actuel ? Les conclusions des médecins experts seront déterminantes et pourraient déboucher, selon les cas, sur un maintien en détention, un aménagement de peine ou une mesure alternative.