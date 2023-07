Plages des banlieues : Des cas de noyade se multiplient

A Tivaoune Peulh, Malibu de Guédiawaye ainsi que d’autres localités, des cas de noyade font légion. Une situation qui pousse les personnes rencontrées à alerter les autorités. Plus de 4 corps ont été retrouvés morts depuis le début de la canicule sans compte des disparus…reportage !

D’autres cas ont été signalés dans d’autres localités au niveau des plages où fréquentent les jeunes en cette période de chaleur. Ce sont trois corps qui ont été repêchés à Tivaoune Peulh. D’après Mamadou Badji, « l’absence de brigade de surveillance augmente la fréquentation des jeunes au niveau des plages non autorisées. La présence des maîtres-nageurs pouvait amoindrir la situation. Les jeunes viennent de tous les coins de la banlieue pour venir dans les plages où ils passent le temps à la quête de la fraîcheur. Au cours des baignades, certains se noient. Des cas très fréquents pendant les vacances surtout en période de forte canicule ».

Les plages font beaucoup de victimes chaque année. Un autre cas de noyade a été récemment enregistré à la plage Malibu de Guédiawaye. Pour une dame vendeuse de jus sur les lieux, « c’est une localité qui enregistre chaque année plusieurs cas. C’est un homme d’une quarantaine d’années qui a été emporté par les eaux. Son nom est Cheikh. D. il s’était rendu sur les lieux qu’avec ses amis pour une baignade. Mais les vagues de la mer se sont emparées de la vie du jeune homme malgré les cris et alertes de ses camarades qui n’ont pu rien faire pour le sauver ». Pour Ousmane, « la présence des maîtres-nageurs le rassure. Je pense qu’ils (les maîtres-nageurs) sont là pour nous surveiller. Mais je vois qu’ils ne peuvent pas contrôler tout le monde qui vient à la plage. Mais j’avoue qu’ils fournissent beaucoup d’efforts pour la sécurité des baigneurs », affirme-il, avec assurance.

Les cas de noyades notées récemment ces dernières semaines, ne sont pas ignorés au niveau de certaines plages en ce début du moment de chaleur. Les gens viennent se baigner néanmoins non sans pression. Un constat qui a été fait dans plusieurs localités de la banlieue et les visiteurs qui sont conscients de cette situation mais veulent, également profiter de cette période de fortes chaleurs, et se ruent vers la plage. « Je fais attention, bien que la peur nous retient d’aller plus loin… », assure un élève. Venu se baigner à la plage en cette période d’été, short et t-shirt bleus, il discute avec ses amis sur un ton taquin. « Respecter les règles des maîtres-nageurs, à la lettre », dit-il.

Devant la mer limitée par de grandes roches sur une longueur de plus de trente mètres, une forte odeur de poissons exposés et de la fraîcheur se dégagent. Ici, c’est à Soumbédioune. Torse-nu, le maître-nageur nous explique, « nous veillons sur la sécurité des baigneurs. Pour l’instant, nous n’avons enregistré pas d’incidents majeurs. Nous accompagnons toutes les personnes venues se baigner », déclare-t-il une serviette grise autour de la taille ». Selon lui, « le problème des noyades vient souvent des baigneurs.

Les plus jeunes vont plus loin et dépassent même les limites fixées ». Contrairement à certaines plages comme Mbao qui est très bien surveillée par les maîtres-nageurs qui assistent les baigneurs pendant les moments où les lieux sont beaucoup plus fréquentés par des jeunes. Mbao fait partie des communes où les autorités prennent souvent des mesures pour limiter des cas de noyade, en accompagnant les maîtres sauveurs de vies tout au long de la plage de la localité.

Sada Mbodj