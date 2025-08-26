Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1756213515575

Plaidoyer de Seydina Gassama en faveur du CORED

26 août 2025 Actualité


Dans une publication sur sa page Facebook, Seydi Gassama a invité l’État à renforcer les pouvoirs et les ressources allouées au Conseil pour l’Observatoire des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED). Pour le défenseur des droits de l’homme, « le pouvoir en place doit privilégier l’autorégulation et éviter une trop grande judiciarisation de certaines dérives observées dans la presse ».

Vérifier aussi

1756208359752

Frontières de Kalia : Un homme interpellé pour tentative de meurtre sur sa femme

Le secteur frontalière de Moussala a procédé, ce 23 août 2025, à l’interpellation d’un individu …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved