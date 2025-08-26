Plaidoyer de Seydina Gassama en faveur du CORED

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une publication sur sa page Facebook, Seydi Gassama a invité l’État à renforcer les pouvoirs et les ressources allouées au Conseil pour l’Observatoire des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED). Pour le défenseur des droits de l’homme, « le pouvoir en place doit privilégier l’autorégulation et éviter une trop grande judiciarisation de certaines dérives observées dans la presse ».