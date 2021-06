Plainte contre Cheikh Tidiane Gadio: Safinatul Amann dément

Des mourides fâchés contre Cheikh Tidiane Gadio jusqu’à envisager de déposer une plainte contre lui pour avoir dit que la mosquée de Touba était aussi une cible des terroristes, Touba n’en compterait peut-être pas.

En tout cas, aucune des structures ayant reçu l’agrément du Khalife Général des Mourides ne s’inscrit présentement dans cette dynamique. Il s’agit notamment de Muqadimatul Khidma qui a en charge la grande mosquée de Touba et l’ensemble des autres lieux de culte et de recueillement, de Xudamul Xadim et Sadinatul Aman chargés de veiller au respect de l’orthodoxie mouride et à l’observation des prescriptions édictées pour le respect de la sacralité de la cité.

Joint respectivement au téléphone par nos confrères de Dakaractu-Touba, Makhtar Kâne, chargé de communication de Khidma, Mouride Mbaye qui joue le même rôle au niveau de Khidma et Modou Diop Diaobé préposé aux affaires juridiques dans Xudamul, préciseront n’être au courant d’aucune plainte.