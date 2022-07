Podor à Ndioum: Anne et ADD annoncent une victoire à la soviétique

Ndioum a refusé du monde, avant-hier, à l’occasion du meeting marquant le lancement officiel de la campagne électorale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) du département de Podor. Un lancement marqué par la démonstration de force du duo Cheikh Oumar Anne-Abdoulaye Daouda Diallo et des autres responsables.

Il faut dire que la grande confiance est de mise dans les rangs de BBY du département de Podor. « Podor a toujours été devant, maintenons le cap ! Restons fidèles à notre slogan ‘Unis pour la majorité. Avec les listes parallèles observées lors des dernières élections locales qui ont accepté de nous rejoindre, l’espoir est plus que permis de toiser les 98%. Nous voulons une victoire à la Soviétique. Avec mon frère, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, nous avons tourné la page pour aller résolument vers l’unité, seul gage de succès », a déclaré Cheikh Oumar Anne, maître d’œuvre de la manifestation.

Et d’ajouter : « Personne ne nous entendra dans des bisbilles. On a décidé d’œuvrer ensemble pour la victoire de son Excellence monsieur le président de la République, Macky Sall. Je ne doute point que nous allons faire des merveilles lors de ce prochain scrutin. La victoire sera fêtée inchallah chez lui, à Boké Djalloubé, au soir du 31 juillet prochain avec l’ensemble des ténors de l’APR et de BBY ».

Abdoulaye Daouda Diallo, tête de liste départementale de BBY, lui a emboîté le pas : « Le ministre Cheikh Oumar Anne est un frère. Il est un responsable de premier plan dans le département. C’est un serviteur de notre République et une fierté pour tout Podor. C’est la première fois dans l’histoire politique du département, que nous sommes à ce niveau d’unité. Au soir du 31 juillet prochain, la victoire sera nette. Nous allons confirmer, une fois de plus, que le département de Podor est un titre foncier du Président Macky Sall. On ne s’est pas trompé en venant, ici, à Ndioum, chez mon frère Cheikh Oumar Anne, pour y lancer le début de notre campagne. C’est une source de motivation, de détermination ».

Abdoulaye Daouda Diallo a ensuite rappelé qu’aux dernières élections locales, ils étaient 2e (95,46%) parmi les 46 départements du Sénégal, derrière Ranérou-Ferlo (95,86%). « Nous allons corser le score pour ces députations pour être premiers à travers tout le pays », a indiqué Abdoulaye Daouda Diallo.

De son côté, Mamadou Racine Sy, maire de Podor, a clairement lancé : « Je salue l’unité scellée autour de notre tête de liste départementale, en l’occurrence, Abdoulaye Daouda Diallo. Je me félicite également de la grandeur d’âme de deux personnalités exceptionnelles du Sénégal et dignes fils du département, je veux nommer Abdoulaye Daouda Diallo et Cheikh Oumar Anne. Au regard des belles réalisations au niveau de ce département, on doit impérativement faire la différence par rapport aux autres. Dans l’union, on peut soulever des montagnes ».

G.E.NDIAYE