Podor: Le débordement du fleuve Sénégal provoque la peur chez les habitants

Suite au débordement du fleuve Sénégal a cause des fortes pluies, plusieurs villages du département de Podor (nord) sont inaccessibles depuis plusieurs jours. Et cela a fini par impacter sur la vié des habitants qui peinent à vaquer convenablement à leurs occupations.

Des routes et pistes reliant les villages du département de Podor sont impraticable. Ils ont été tous endommagées par les eaux du fleuve à cause d’une inondation provoquée par les dernières pluies. Les villages se situant dans les communes de Guédé Village et de Gamadji Saré, situées dans l’île à Morfil sont tous inaccessibles. La piste reliant les villages de Diatar et Halwar, par exemple, se trouve dans un piteux état et les usagers ne peuvent plus l’emprunter. Elle est coupée à plusieurs endroits, depuis la semaine dernière.

De même route reliant les villages de Mboyo et de Donaye Walo est également envahie par les eaux du fleuve, l’axe Lahel-Halwar est dans la même situation.

Dans le cadre de la prévention des inondations, le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement assure un suivi permanent de la situation hydrologique des fleuves Sénégal et Gambie. Et pour ce qui du fleuve Gambie, le niveau de l’eau est encore loin de la cote d’alerte au niveau de toutes les stations suivies.

Par contre, les dernières données concernant le fleuve Sénégal recueillies ces dernières heures indiquent qu’à Matam le niveau de l’eau avait dépassé la cote d’alerte de 8 mètres. De même qu’à Podor également, la cote d’alerte, qui est de 5 mètres, a été récemment atteinte.