Polémique autour de Chérif Ndiaye : Hype Sport Communication saisit la justice

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L’agence Hype Sport Communication s’engage fermement aux côtés de Pape Chérif Ndiaye en saisissant la justice contre des propos jugés « gravement négatifs » tenus par un journaliste. Elle réclame des corrections publiques et appelle à une plus grande rigueur dans la couverture médiatique du joueur.

Dans un communiqué, l’agence dit avoir pris connaissance avec « consternation » des déclarations de M. Yoro Mangara, présenté comme journaliste consultant pour RFI, lors de son intervention sur le plateau de l’émission « La Matinale » diffusée par Evenprod Médias, consacrée aux coulisses de la sélection nationale du Sénégal.

Propos jugés négatifs pour le joueur

Selon Hype Sport Communication, ces propos auraient dressé un portrait « gravement négatif » du joueur Pape Chérif Ndiaye, sans vérification ni contradiction préalable. L’agence estime que ces déclarations, largement diffusées, portent atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle du joueur.

Face à cette situation, la structure indique avoir saisi son conseil juridique, qui suit désormais le dossier. Elle précise que toutes les voies de droit, y compris une éventuelle action en diffamation, pourraient être engagées afin d’obtenir une rectification publique des propos contestés.

L’agence appelle également le journaliste concerné ainsi que Evenprod Médias à faire preuve de rigueur dans le traitement des informations relatives au joueur. Elle réclame par ailleurs un droit de réponse et une rectification dans les meilleurs délais.

Hype Sport Communication affirme rester pleinement mobilisée aux côtés de Pape Chérif Ndiaye afin de protéger son image et sa sérénité.