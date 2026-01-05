Polémique autour du recrutement d’enseignants-chercheurs à l’étranger : Les précisions du ministère de l’enseignement supérieur

Partager Facebook

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) a publié un communiqué pour apporter des précisions sur le recrutement d’enseignants-chercheurs Sénégalais dans la sous-région. Cette décision fait suite à des informations diffusées dans les médias sur le sujet, qui ont suscité des inquiétudes quant à l’attractivité du système éducatif sénégalais.

Selon le MESRI, les universités publiques sénégalaises font partie des plus attractives de la sous-région, grâce à la qualité de leur milieu académique et la valorisation constante des rémunérations. De nombreux universitaires provenant d’Afrique et d’Europe ont choisi d’y travailler, ce qui démontre leur attrait et consolide constamment la qualité de leurs ressources humaines, d’après le ministère.

Poursuivant, Daouda Ngom et ses collaborateurs rappellent que la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires, modifiée, consacre, en son article 9, le principe de l’exclusivité de l’emploi dans la fonction publique et prévoit de façon limitative les modalités de cumul. Ainsi, les enseignants-chercheurs Sénégalais ne peuvent être engagés par un contrat de travail dans la fonction publique d’un autre pays, hormis les mécanismes de coopération dûment ratifiés et la délivrance de « fonctions de services » prévue par nos lois et règlements en vigueur.

À cet effet, le MESRI a demandé aux recteurs des universités publiques de vérifier de telles informations et de prévenir les cumuls d’emplois irréguliers, conformément aux lois et règlements de la République. Le ministère a également signé un protocole d’accord avec la Guinée sur la coopération universitaire et scientifique, qui prévoit la mobilité des enseignants et des étudiants.

Enfin, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation loue les efforts consentis au quotidien au sein des espaces universitaires par tous les acteurs et dit compter sur l’engagement et le sens élevé des responsabilités de tous pour un bon fonctionnement de nos établissements d’enseignement supérieur.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com