Polémique sur le troisième mandat: La Cojer de Kanel favorable à un deuxième quinquennat

La polémique sur le troisième mandat pour le Président de la République alimente les débats. La convergence des jeunes républicains de Matam reste favorable à un deuxième quinquennat. Le président Macky Sall, au pouvoir depuis dix ans, reste flou sur des intentions pour la prochaine présidentielle fixée en 2024, mais le débat agite la classe politique. Dans une lettre ouverte, les organisations signataires appellent le chef de l’État à s’exprimer clairement, et à respecter la Constitution, qui stipule dans son article 27 : « Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs »

Au pouvoir depuis dix ans, Macky Sall, a été élu en 2012, puis réélu en 2019. Depuis, il entretient le flou sur ses intentions, alors que les avis divergent sur sa légitimité à se représenter et que l’opposition promet une résistance farouche s’il franchit le pas. La Constitution stipule dans son article 27 qu’un président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Mais un certain nombre de voix s’élèvent dans le camp présidentiel pour défendre l’idée d’un troisième mandat en invoquant la révision constitutionnelle de 2016, qui remettrait les compteurs à zéro d’après eux. Selon leur coordinateur Houdou Boubou Dia, pour le bien du Sénégal et permettre au Chef de l’Etat d’achever toutes les infrastructures et les grands projets, il faut que Macky Sall fasse un deuxième quinquennat. « Il avait fait un septennat donc, il est à son premier quinquennat et doit boucler obligatoirement son deuxième quinquennat », dit-il. Et de poursuivre: » C’est la Constitution qui le lui permet et il se présenter pour son deuxième quinquennat ».

La Cojer de Kanel se dit prête à descendre sur le terrain pour soutenir leur leader. « Nous allons le soutenir jusqu’au bout », fait-il savoir. La Cojer de Kanel prévoit de faire le tour du territoire national pour vulgariser les projets en cours du chef de l’Etat. » Il a déjà fait d’énormes réalisations d’où notre motivation et notre combat de le l’accompagner à terminer ses chantiers », martèle-t-il.