Politique: Aminata Angélique Manga « Depuis que Ousmane Sonko est entré en politique, son slogan est le gatsa gatsa »

Aminata Angélique Manga ex journaliste et ministre conseiller du président Macky Sall dénonce les violences notées à Ziguinchor entre forces de défense et partisans de Pastef – les patriotes. Elle estime que Ousmane Sonko est l’origine de tout. Car « ceci est la résultante des appels incessants aux manifestations, de la défiance permanente de l’autorité de l’État, l’appel au Gatsa-Gatsa, du mortal combat, la défiance de la justice jusqu’à quand. Ce qu’on vit aujourd’hui je le déplore », a soutenu à l’émission Soir d’infos sur la Tfm.

Elle poursuit: « Depuis que Ousmane Sonko est entré en politique, son slogan est le gatsa gatsa. J’ai très mal quand on qualifie le ressortissant du sud de violent, ce qui est bien regrettable et bien dommage. Nous avons vu de grandes figures de la politique qui viennent de la Casamance.

Nous avons connu Ibou Diallo, Robert Sagna, Landing Sané, Landing Savané, Abdoulaye Baldé, Emile Badiane, Famara Ibrahima Sagna et tant d’autres qui n’ont jamais été étiquetés de violents. Ça me fait mal quand on me lance ces piques », regrette la responsable du pôle de communication du Mouvement National des Femmes de l’APR.

D’après Angélique Manga Ousmane Sonko devait se révolter le jour où il a pris ses responsabilités en violant le couvre-feu pour aller fréquenter un salon de massage et non partir se cacher à Ziguinchor.