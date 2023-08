Politique: Arona Coumba Ndoffène Diouf : “Macky Sall serait responsable de toutes les conséquences si…”

Arona Coumba Ndoffène Diouf, vient de déclarer sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Récemment, il a fait une sortie pour revenir sur sa relation avec Macky Sall. En effet, Arona Coumba Ndoffène Diouf, qui fut un temps membre du gouvernement de Macky Sall, a tiré un bilan négatif de ce dernier et a mis en garde contre ses stratégies pour se maintenir au pouvoir.

Après avoir soutenu Macky Sall en 2012 et servi dans son cabinet comme ministre, Arona Coumba Ndoffène Diouf a décidé de rompre les liens, craignant que Sall ne tente un troisième mandat. Il a qualifié le retrait de la candidature de Sall pour un troisième mandat de “volte-face”, soulignant que des indices pointaient vers son désir de rester au pouvoir, notamment la pression de figures internationales et la détermination du peuple sénégalais.

Arona Coumba Ndoffène Diouf n’a pas manqué de critiquer la gestion de Macky Sall, qu’il juge axée sur des programmes mal orientés et des infrastructures non prioritaires, au détriment des besoins plus urgents de la population, tels que l’emploi des jeunes et l’autosuffisance alimentaire. Pour Diouf, le bilan de Macky Sall au plan immatériel est plus que décevant. Il évoque une régression profonde de la démocratie, où les libertés sont bafouées et le système judiciaire est sous le contrôle de l’exécutif, ce qui représente un obstacle à un climat serein de justice.

Ce dernier evoque des inquiétudes quant à la succession de Macky Sall. Il alerte le peuple sénégalais à rester vigilant face aux manigances du président sortant, insinuant qu’il pourrait encore avoir des cartes à jouer pour se maintenir au pouvoir.

Arona Diouf considère que le Sénégal se trouve à un tournant décisif. Selon lui, si Macky Sall tentait de manipuler la situation à son avantage, il serait responsable des conséquences qui en découleraient.