Politique au Sénégal: La pertinence du maintien des fonds politiques 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les fonds politiques ou fonds secrets encore appelés caisse noire, ont une longue tradition au Sénégal et ailleurs dans le monde. Leur institution est liée fondamentalement à la notion de secret d’Etat. Ils sont votés pour que le président de la République puisse, en toute discrétion, financer des opérations secrètes, qu’elles soient positives comme aider des institutions, des personnes ou des États-frères ou négatives comme la déstabilisation d’ennemis y compris des régimes hostiles. D’où le nom de fonds secrets.

La promesse de les supprimer a été une erreur, peut-être, de bonne foi. Car c’est mal connaître leur importance que de penser qu’ils ne sont pas utiles et qu’on peut s’en passer.

Au Sénégal par exemple, nous savons que la diplomatie religieuse y est très active. Or, les relations entre l’Etat et les pouvoirs religieux sont alimentés par des donations en argent, en biens matériels, en passeports diplomatiques, en marchés publics et la nomination de guides ou de leurs proches à des postes comme ceux d’ambassadeurs, d’ambassadeurs itinérants, de conseils, de DG, etc.

Alors, il faut de l’argent pour cela. De la liquidité qui ne figure pas forcément dans le budget des ministères. Il s’y ajoute les nécessités d’évacuation d’urgence de malades, des dépenses militaires ou sécuritaires non-prévues car la guerre intervient toujours par surprise si on ne la déclenche pas, etc.

L’Etat du Sénégal a par ailleurs une tradition d’appui et d’aide à des républiques sœurs comme la Gambie, la Guinée-Bissau, etc. Et il faut de l’argent pour cela. Bref, les fonds politiques sont nécessaires. Qu’importe l’appellation. Le Président Faye a besoin de fonds disponibles au Palais de la République. Ne serait-ce que pour ces nombreux visiteurs qui s’attendent à des. « passes » (billets-retours ou cadeaux). Une tradition bien ancrée chez nous et qui raffermissant les liens sociaux.

En clair, en disant que les fonds politiques vont être transformés en fonds secrets, le Président Diomaye faisait un aveu de taille: Qu’il a besoin de ses fonds qui nous semblent indispensables. Car les fonds politiques sont les fonds secrets.

Assane Samb