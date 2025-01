Me Moussa Bocar Thiam dresse le bilan carcéral de Diomaye-Sonko

Partager Facebook

A l’occasion de la conférence de presse tenue ce jeudi, Me Moussa Bocar Thiam n’a pas fait dans la dentelle en s’adressant au régime actuel. En effet, l’homme politique a craché du feu le régime actuel. «Ce régime est l’aboutissement d’une manipulation exacerbée de l’opinion publique par un discours populiste et mensongère.

L’incompétence, le machiavélisme, le mensonge, la manipulation, la déchéance des institutions, voilà le bilan du régime Sonko-Diomaye», a dit l’ancien ministre de la communication qui souligne qu’en un an «plus de 4000 mille milliards sont déjà empruntés sans compter que le budget de fonctionnement a connu une hausse». Nous constatons, dénonce-t-il, «que jusqu’à ce jour, aucune mesure économique forte n’est prise pour soulager le peuple confronté, de plus en plus, à la pauvreté et au défi de la vie chère.

Le bilan de plus élogieux du gouvernement Sonko Diomaye est l’emprisonnement systématique des opposants politiques». A titre d’exemple, Me Moussa Bocar Thiam a cité les cas Lat Diop, Moustapha Diakhaté, Bah Diakhaté, Commissaire Kaita, Bougane Gueye Dani, Ameth Ndoye etc.

Et comme si cela ne suffit pas, indique-t-il, «à Dakar, nous assistons à un régime qui préfère un coup d’Etat à la maire de Dakar en éjectant Barthélémy Dias par le biais d’une simple lettre d’un préfet par intérim». Pire, ajoute-t-il, «après avoir annoncé et manipulé l’opinion sur des supposés détournement de deniers publics, force est de constater que depuis une année le régime en place est incapable de prouver ces allégations passées».

Aujourd’hui, constate l’ancien ministre pour le déplorer, «l’État exécute la volonté de Ousmane Sonko qui avait dit publiquement, lors des législatives, que le député Farba Ngom ne participera plus jamais à une élection. La machination politique a commencé par l’enclenchement de la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom».

La robe noire de prévenir : «Cet acharnement ne passera pas. Farba Ngom n’a jamais bénéficié de l’argent public. Il n’a jamais conclu à un marché public et surtout il n’a jamais eu une nomination du gouvernement du Sénégal. Pour tous ces motifs les responsables et sympathisants ont décidé de témoigner notre soutien et notre engagement indéfectible à ses côtés. Nous avons décidé de lutter pour la préservation de notre de notre droit et de nos citoyens».

Source: Actusen