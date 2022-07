Politique: Mouhamadou Massaly fait de graves révélations sur Ousmane Sonko

La tête de liste départementale de Bokk Gis Gis Liggey à Thiès ne lâche pas le leader de PASTEF. Comme s’il battait campagne au niveau national, Mouhamadou Lamine Massaly ne rate pas une occasion pour tirer sur Ousmane SONKO et fait de graves révélations. Selon lui le leader du Pastef serait en contact direct avec Macky Sall.

« Chers journalistes, je vais vous faire une révélation aujourd’hui sur Ousmane SONKO. Je vous apprends que le leader du PASTEF a eu un entretien téléphonique avec le président Macky SALL. Et c’est SONKO qui a cherché à parler avec le président de l’APR. Deux personnalités dans ce pays ont été les témoins de deux communications téléphoniques. Le premier c’était juste après le second mandat de Macky SALL en 2019 lorsqu’il préparait sa conférence de presse sur l’affaire du fer des Falémé. Un homme d’affaires était le facilitateur. Le second c’était récemment dans une ambassade d’un pays voisin. Je m’en arrête là », soutient-il.

Ainsi, l’ancien libéral, tente de prouver que le leader du PASTEF qui se dit blanc comme neige et qui accuse les autres est en contact avec le chef de l’Etat.

Pour rappel ce dernier avait posé une question pour savoir si les Sénégalais doivent écouter Sonko ? Car selon lui, Sonko ne cherche qu’à mener notre pays vers le fond. La preuve, le concert de casseroles qu’il avait initié n’était qu’un prétexte pour que notre pays ne soit pas arrosé par la pluie et que le monde rural meurt de famine. Heureusement, avec la clairvoyance de nos saints hommes comme Serigne Mountakha Mbacké, son plan a échoué martèle t’il.