Pool Judiciaire Financier : Farba Ngom est arrivé sur ambulance

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le député Farba Ngom est arrivé, ce matin, au Pool Judiciaire Financier (PJF), transporté à bord d’une ambulance.

Le maire des Agnams a été acheminé sous escorte, pour être entendu sur le fond du dossier des 125 milliards pour lequel il est inculpé pour association de malfaiteurs en bande organisée, détournements de deniers, blanchiment de capitaux et escroquerie sur les deniers publics.

Cet acheminement vers le Pool Judiciaire Financier intervient dans un contexte où il y a beaucoup de spéculations autour de la santé de Farba Ngom.

Publié par EL HADJI MODY DIOP