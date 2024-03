Portrait des Candidats à la Présidentielle: Amadou BA

Partager Facebook

Amadou Ba, né le 17 mai 1961 à Dakar, est un homme politique sénégalais et membre de l’Alliance pour la République. Depuis le 17 septembre 2022, il occupe le poste de Premier ministre du Sénégal. Sa jeunesse dans une famille modeste à Dakar l’a conduit à obtenir un baccalauréat technique de gestion en 1980, suivi d’une maîtrise en sciences économiques spécialisée en gestion d’entreprises de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1984, et d’un brevet de l’École nationale d’administration et de magistrature (ENAM) en impôts et domaines.

Amadou Ba suit des formations complémentaires à l’Institut international d’administration publique à Paris et à Baltimore en 1991 et à l’École nationale des impôts à Clermont-Ferrand en 2001.

Sa carrière professionnelle a débuté dans l’administration fiscale sénégalaise, où il a gravi les échelons pour devenir directeur général des impôts et des domaines, mettant en œuvre un nouveau Code général des impôts en 2013. En tant que ministre de l’Économie et des Finances à partir de 2013, puis ministre des Affaires étrangères entre 2019 et 2020, Ba a joué un rôle clé dans la gouvernance économique et diplomatique du Sénégal.

Élu député en 2022, il a rapidement été nommé Premier ministre, renforçant son influence dans la politique sénégalaise. En septembre 2023, il a été désigné candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour l’élection présidentielle de 2024, marquant une étape importante dans sa carrière politique. Marié et père de trois enfants, Ba représente une figure centrale dans le paysage politique actuel du Sénégal.

Son programme

Programme-BBY-AMADOU-BA-OFFICIEL