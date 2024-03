Portrait des Candidats à la Présidentielle: Déthié FALL

Partager Facebook

Déthié Fall, originaire de Saint-Louis, est un ingénieur polytechnicien avec un Master in Business Administration (MBA), spécialisé dans la gestion de projets complexes et stratégiques. Il a également suivi une formation d’officier de réserve à l’École Nationale des Officiers d’Active (ENOA) de Thiès.

Sur le plan politique, son parcours a débuté par un rapprochement avec Idrissa Seck, président du parti Rewmi, en 2004. Il a joué un rôle actif dans la création de ce parti, devenant président des cadres en 2011, puis cumulant les fonctions de président des cadres et directeur des structures en 2013. De 2014 à 2018, il a été vice-président de Rewmi, tout en conservant ses précédentes responsabilités. Entre 2018 et 2020, il a occupé le poste de vice-président de Rewmi et a été le numéro 2 de Idrissa Seck lors de l’élection présidentielle de 2019.

En 2021, Déthié Fall a pris la présidence du Parti Républicain pour le Progrès (PRP). Il a également été actif au sein de l’opposition, coordonnant les plénipotentiaires de GOR ÇA WAX DJA en 2016 pour les concertations sur le processus électoral et ceux de l’opposition pour le dialogue politique de 2019-2020. Depuis 2021, il est le mandataire national de la coalition d’opposition Yewwi Askan Wi et a été le concepteur du Plan Déthié Fall (PDF) pour les législatives de 2022, une stratégie d’exécution pour l’inter coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal.

Son programme

Programme_Politique_Dethie_2024_VF_Cor_17_09_2024