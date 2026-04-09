Pose de la première pierre d’une centrale solaire à Warkhokh: Birame Soulèye Diop, promet un Sénégal énergétiquement souverain et résilient

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Pose de la première pierre d’une centrale solaire à Warkhokh, le ministre Birame Soulèye Diop, promet un Sénégal énergétiquement souverain et résilient.

Warkhokh, une commune du département de Linguère , sortira bientôt des ténèbres.En effet, le ministre de l’énergie Birame Soulèye Diop, accompagné d’une très forte délégation a procédé ce matin à la pose de la première pierre d’une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW avec un stockage de 30MW/ 90 watt heure.

Le Maire de la dite localité ( Warkhokh) Yoro Sow qui a mobilisé ses administrés, dira toute sa satisfaction à l’endroit du gouvernement du Sénégal. Poursuivant , l’edile de Warkhokh de souligner que l’État du Sénégal est conscient de l’importance, de la nécessité de l’éclairage public gage de booster l’économie dans le milieu tout en demandant de prioriser l’expertise locale durant le chantier. Toutefois, le premier magistrat de Warkhokh invite le gouvernement à tenir compte des populations environnantes ne se reste que les accompagner. Pour rappel, l’ouvrage solaire s’étend sur une superficie de 100ha dans la collectivité territoriale de Warkhokh (zone par essence agricole et éleveur).

Venu procéder à la pose de la première pierre de la centrale solaire à Warkhokh ,le ministre de l’énergie Birame Soulèye Diop, n’a pas manqué de manifester toute sa satisfaction vu la forte mobilisation des populations du département de Linguère. Ainsi, le patron de l’énergie au rang national d’ajouter qu’il a un réel plaisir de présider la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale solaire de Warkhokh, un projet qui marque le démarrage concret d’un projet structurant qui s’inscrit pleinement dans la vision de l’État du Sénégal. Selon toujours le ministre Birame Soulèye Diop, cette vision ( Sénégal) est axée autour du principe de bâtir un Sénégal énergétiquement souverain et résilient. Face à l’assistance, Birame Soulèye Diop déclare que le groupe de Warkhokh ( centrale solaire) est une unité de production énergétique d’envergure constituée à une centrale énergétique de 50MW couplé en système de stockage. Dans son discours, le ministre de l’énergie de rappeler qu’au delà de ses performances techniques, ce projet traduit une volonté politique forte celle d’accélérer la transformation du modèle énergétique du pays. Et Birame Soulèye Diop :<< Le Sénégal a fait un choix clair et assumé, c’est porter la part des énergies renouvelables à au moins 40% dans le ministère de l’énergie dans l’horizon 2030>> A l’en croire ( Birame Soulèye Diop), ce souhait repose sur un trajectoire stratégique construit autour d’investissement concret ,de réformes structurantes et de partenariat solide, <<la centrale de Warkhokh en est une illustration parfaite >> renchérit le ministre de l’énergie.

<< Le choix du solaire dans le Sénégal se justifie par une énergie abondante, propre et respectueuse de l’environnement.>> dixit Birame Soulèye Diop pour qui le coût du solaire connait une baisse continue à l’échelle mondiale.

A signaler que les travaux de cette unité centrale solaire à Warkhokh vont durer 12 mois et ce avec le partenariat de la société chinoise Huawei. Une fois voir le jour, l’ouvrage solaire va impacter 90 mille ménages au grand bonheur des populations ,des autorités (locale et administrative).

Une annonce qui aura plu les Djoloff Djoloff selon le ministre, d’autres centrales solaires verront le jour dans les communes de Thiaméne Pass avec une capacité de 500 MW et à Déaly.

Samba Khary Ndiaye (Linguère