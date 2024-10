Position de la France sur la marocanité du Sahara:  Les Saharaoui marocains du Sénégal en phase avec Macron

Partager Facebook

Lors de son discours au Parlement français marquant le second jour de sa visite au Maroc, le Président français Emmanuel Macron a réaffirmé la nouvelle position de son pays de soutenir le plan du Maroc en faveur du Sahara Occidental.

Durant ce discours de 45 mn largement applaudi par les personnalités présentes, la France a aussi promis d’accompagner le développement de cette région par d’importants investissements qui, depuis 50 ans, est en proie à un conflit armé du Front polisario soutenu par l’Algérie.

Les Saharaoui-marocains du Sénégal, réunis en association, sous la direction de AbdelKader Brihmani, ont émis une déclaration publique dans laquelle ils soutiennent cette position nouvelle de la France qui défend la stratégie mise en place par le Roi Mohamed VI qui fête ces 25 ans de pouvoir .

Ces Saharaoui-marocains du Sénégal, bien intégrés dans le pays de la téranga où ils exercent déversent activités et maîtrisent même la langue oulof, ne cessent d’annoncer, depuis des années, que ce plan de vaste autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine, est la seule alternative pour retrouver la paix dans cette localité où les activités économiques ont souffert de ce conflit.

De Dakar où ils ont tenu leur réunion hier, ils sont heureux de constater que des pays comme la France, à la suite du Sénégal, soutiennent le plan de Mohamed VI et comptent développer la localité du Sahara qui a aussi besoin des projets et des investissements français. L’association encourage également d’autres pays à œuvrer dans ce sens pour une paix durable au Sahara et partant, au Maroc et dans toute la région du Maghreb.