Poste de Premier Ministre: Le nom de l’heureux élu a fuité

Le président Macky Sall qui a longtemps hésité sur le choix et le profil de son futur premier ministre (PM), s’est enfin décidé selon notre source proche de la présidence. Et un nom circule dans les couloirs de la présidence. Après avoir attendu plus de deux mois après la promulgation de la loi révisant la constitution, le président de la République Macky Sall a décidé de nommer son futur Premier ministre (PM) selon la constitution.

Plusieurs noms avaient été avancés pour occuper la primature dont le poste a été restauré avec l’adoption par l’assemblée nationale du projet de loi n°38-2021 portant révision de la Constitution. Les noms qui sortaient du lot étaient ceux d’Aly Ngouille Ndiaye brillant vainqueur des locales à Linguère, Amadou Ba écarté aux locales au profit du perdant Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Hott candidat malheureux aux municipales à Yeumbeul Sud et Aminata Niane, l’ancienne DG de l’APIX. Mais aucun de ces noms n’avaient été retenu par le locataire du palais qui était dans ses calculs. Selon notre source au palais, le président de la république, Macky Sall, semble avoir trouvé le profil idéal pour porter le lourd manteau de premier ministre.

Et il faut être aveugle pour ne pas voir son futur Premier ministre qui n’est autre que celui a mené les négociations entre l’Etat et les syndicats d’enseignant » révèle notre source qui dévoile le visage du « futur premier ministre ». C’est évidemment le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Son nom revient sans cesse pour occuper la primature et cela pour les raisons suivantes : « Abdoulaye Daouda Diallo est l’homme de confiance du président Macky Sall et il est un redoutable politicien invaincu dans le Fouta.

En nommant Abdoulaye Daouda Diallo au poste de premier ministre, le président Macky déjoue tous les pronostics des observateurs et analystes politiques qui pronostiquaient un premier ministre qui pourrait affronter dans l’arène politique, la nouvelle génération d’opposants radicaux comme Ousmane Sonko, Barthélémy Dias, Déthié Fall et Boubacar Diop de Thiès. Abdoulaye Daouda diallo est connu pour être un homme réservé. Cet inspecteur des Impôts et Domaines Principal de Classe exceptionnelle sorti de Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) pourra-t-il être le bon fusible de Macky face aux violences verbales de l’opposition ?

Selon l’analyste politique de Xibaaru, « Abdoulaye Daouda Diallo devra se métamorphoser pour être ce premier ministre qui accélère comme Mimi Touré ou percutant comme Mahammed Boun Abdallah Dionne qui battait Sonko de Pastef et Mamadou Lamine Diallo de Tekki avec des arguments économiques ».