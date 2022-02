Poste de Premier Ministre: Macky a déjà fait son choix

La nomination du futur premier ministre (PM) du Sénégal est très attendue. Mais le président Macky Sall à l’art de mettre tout un pays dans le suspense. Le président joue les prolongations en faisant languir les observateurs et analystes politiques. Mais le président a ignoré les coulisses bruyantes du Palais qui livre ses secrets sur la place publique; un nom circule déjà.

Le président avait annoncé la nomination d’un premier ministre (PM) en mode « Fast-Track » après avoir promulgué le 20 décembre, la loi de révision constitutionnelle n°38/2021 adopté par l’Assemblée nationale. Et cette nomination devait intervenir au lendemain des locales. Mais après les élections, le président de la république hésite encore à nommer son premier ministre (PM). Une erreur de casting aurait changé tous ses plans et même le profil du futur premier ministre (PM).

Avant les élections, tous les observateurs avaient unanimement avancé trois noms : l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne, l’ancien ministre des Finances, Amadou Ba et l’actuel ministre de l’économie Amadou Hott. Ensuite après les élections, deux noms sortaient du lot : l’ancien ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et l’ancien ministre Amadou Ba. Et les hésitations de Macky ont été attribués à son mauvais casting sur la personne d’Amadou Hott qui a perdu les Locales à Yeumbeul Sud. Et Macky avait déjà tout tracé avec Amadou Hott à la primature. Mais son échec aux locales a gâché tous les plans du président.

En mettant de côté le ministre Amadou Hott, Macky Sall, comme aux échecs, sort un autre pion. Et ce joker est apparu lors du sacre des lions. Dans la tribune installée devant le Palais, un personnage fait son apparition au premier rang des personnalité. Une personne connue sous Wade. Et cette personne se retrouve subitement catapultée aux rangs des premières personnalités installées derrière Macky. Cette personne n’est ni ministre, ni député encore moins un PCA ou un DG de la république. Et c’est cette présence qui a attiré la curiosité de l’analyste politique.

Source: Xibaarou