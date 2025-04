Poste de santé de Cap-skiring :L’infirmier chef de poste plaide son érection en centre de santé 

Le poste de santé de Cap-skiring fait face à beaucoup de problèmes pour la prise en charge des patients. L’infirmier chef de poste, Cyril Antoine Bapissene, a fait le plaidoyer pour qu’il soit érigé en centre de santé car polarisant une population de 8000 habitants.

L’infirmier chef de poste de Cap-skiring a partagé les difficultés de sa structure sanitaire. Selon Cyril Antoine Bapissene, leur structure sanitaire polarise une population de 8060 habitants et est composé de cinq grands quartiers dont cinq grands quartiers et deux sous-quartiers administrés par des chefs de quartier. « Les pathologies qui surviennent dépendent des périodes. » Récemment, pour le dernier trimestre, nous avons eu des cas de varicelle. Hormis cela, on a eu des cas de vomissements et des diarrhées chez les enfants. Chez les adultes, la plupart du temps, ce sont des acénies physiques. Et les autres pathologies, comme les lombologies et les douleurs abdominales », dit-il. Et de renchérir : »Des cas de VIH sont suivis au niveau du poste de santé. Mais depuis le début d’année, on a eu un seul cas testé positif. Mais parmi les années précédentes, on a eu à suivre presque 32 personnes PV-VIH qui viennent régulièrement prendre leurs médicaments, les ARV, qui sont dans le programme national de la prévention contre le VIH-SIDA, qui est qui est gratuit ». Il relève que des cas d’infections sexuellement transmissibles ont été enregistrés. Il s’agit des écoulements. Mensuellement, ils enregistrent jusqu’à 30 cas. » Il y a également des IST avec ulcérations qui peuvent aller jusqu’à 15 cas par mois », dit-il. Ce qu’il justifie par le fait qu’ils sont dans une zone restreinte mais multi-porte avec l’aéroport et les pêcheurs. « Il y a beaucoup de gens qui viennent d’ailleurs pour venir gagner leur vie au niveau du Cap-skiring », explique-t-il.

En ce qui concerne les évacuations sanitaires, le poste de santé ne dispose pas d’ambulance. Le seul qui existe, il le partage avec cinq autres postes de santé et l’accessibilité pose problème. La prise en charge des acteurs communautaires est une autre difficulté pour l’infirmier chef de poste. « Ils viennent nous aider au niveau et n’ont pas une prise en charge. C’est le poste de santé et le CDS qui essayent de les motiver mensuellement », regrette-t-il. A cela s’ajoute le paiement de l’électricité. » De temps en temps, les gens viennent pour aider, mais ce n’est pas conséquent », se désole-t-il. Il n’a pas manqué de souligner l’inaccessibilite de leur poste de santé. Il plaide aussi pour que leur poste de santé soit érigé en centre de santé puisqu’il polarise une population de 8000 habitants et de disposer d’un laboratoire et d’un appareil d’échographie.