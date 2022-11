Pour contester le prix du KG d’arachide: Les producteurs s’ouvrent au marché parallèle

Comme ils l’avaient promis, les producteurs d’arachide ont clairement refusé de vendre leurs graines d’arachides au prix fixé par l’État du Sénégal en Conseil des ministres. Dès lors, les choses risquent de connaître des difficultés du fait que les producteurs ont tourné le dos à la Sonaco pour proposer au prix qui leur convient. Ouverte officiellement lundi hier, la campagne arachidière bat son plein.

Des producteurs grincent toujours des dents du fait du prix de vente au Kg fixé par le Comité interprofessionnel de l’arachide (CNIA), où les graines sont achetées à 275 Fcfa au producteur. Ce qui est loin de satisfaire les producteurs qui préfèrent boycotter la Sonacos et opter pour le marché parallèle où ils pourront écouler leur production jusqu’à 400 Fcfa le Kg.

Dans le bassin arachidier, les opérations de vente ont commencé, mais sans les huiliers au plan national. Selon des informations, le marché parallèle semble avoir pris le dessus. Selon Sadibou Ka, Président de la Coopérative rurale, les marchés parallèles vendent entre 300 à 400 Fcfa le kg d’arachide. « Nous avons boycotté la Sonacos », dit-il. A Taïba Niassène, Dinguiraye, c’est une rétention des graines et le boycott de la Sonacos comme mot d’ordre. Tamsir Ndiaye, Président national des paysans sénégalais : « Aujourd’hui j’ai échangé avec lui. Nous refusons de vendre à ce prix nos graines d’arachide. Je le lui ai dit et on nous parle de 275 fr.

Le prix est à 400 FCFA. Personne ne peut nous fixer le prix de l’arachide. » Directeur de l’agriculture, Omar Sané met en exergue des investissements jamais égalés qui ont donné une production estimée à 1,5 T d’arachide. « Le gouvernement du Sénégal a mis cette année plus de 80 milliards pour accompagner les producteurs et cela nous a permis d’avoir une production de cette envergure. Mais ce n’est pas homogène », fait-il savoir. L’Etat a validé les mesures proposées par le Cnia.

Les huiliers, producteurs, opérateurs ont proposé au gouvernement de fixer le prix à 275 FCFA. « Comme c’est un prix plancher, cela veut dire qu’on n’a pas le droit d’acheter en deçà de 275 FCFA. Mais quel que soit le prix, au-dessous de 275 c’est autorisé. Présentement, la campagne va débuter avec la Sonacos qui a été capacitée financièrement dès l’ouverture de la campagne », poursuit le Directeur de l’agriculture. L’Etat espère tout de même atteindre ses objectifs fixés pour la campagne arachidière 2022-2023.

