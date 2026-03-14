Pour des propos jugés » discourtois » envers Diomaye, Cheikh B. Ndiaye récolte une volée de bois vert

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plateforme Voix Républicaine du Sénégal a publié ce vendredi 13 mars 2026 un communiqué officiel pour exprimer son indignation et son profond choc suite aux déclarations du député Bara Ndiaye visant le Président de la République. Le comité exécutif de l’organisation dénonce avec vigueur le manque de respect et la violence verbale caractérisant ces propos qu’il juge irresponsables et de nature à menacer la stabilité des institutions de la nation. Face à ce qu’elle considère comme une attaque directe contre l’institution suprême de l’État, la plateforme exige du parlementaire le retrait immédiat de ses déclarations ainsi que la présentation d’excuses officielles au Chef de l’État et à l’ensemble de la nation sénégalaise.

Les déclarations tenues par le député Bara Ndiaye lors de la séance plénière du mercredi dernier à l’Assemblée nationale continuent de susciter une vague de réactions indignées. Si l’on e croit a Dakaractu , pas moins de 5 organisations politiques et civiques ont adressé des lettres d’interpellation au Président de l’Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, pour réclamer l’application de sanctions disciplinaires contre le parlementaire jugé coupable d’avoir tenu des propos « particulièrement graves et inacceptables » à l’endroit du Chef de l’État, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et ce en moins de 24h

Au premier chef, le Parti AWALE, par la voix de son Délégué général au pilotage, M. Samba Gueye, a été l’un des premiers à monter au créneau depuis Dakar ce 12 mars. Le Parti AWALE demande expressément l’application de l’article 88 du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale, qui encadre les sanctions disciplinaires à l’encontre des parlementaires.

De Fatick, le Mouvement pour la Révolution Citoyenne (MRC), dirigé par Djidiack Faye, a adressé une lettre dans les mêmes termes au Président de l’Assemblée nationale. Le mouvement dénonce ce qu’il qualifie de « profanation de la sacralité de nos institutions » et rappelle que les députés ont, en toutes circonstances, « une obligation de bonne tenue et de décence »

Le Mouvement pour l’Indépendance, le Mérite de l’Indépendance Mimi2024, par son Coordinateur national Moustapha Dieme, a emboîté le pas avec une lettre dont la teneur est quasi identique. La structure s’indigne du comportement du député, qu’elle juge incompatible avec la dignité de la fonction parlementaire, et réclame à son tour que l’article 88 du règlement intérieur soit appliqué sans délai.

L’Organisation Nationale Citoyenne (ONC), sous la signature de son Président Dr Djibril Togola, a également transmis une interpellation depuis Dakar en date du 12 mars. Si le fond de la démarche est le même, l’ONC se distingue des autres signataires en invoquant l’article 68 et non l’article 88 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, laissant entrevoir une lecture légèrement différente du cadre disciplinaire applicable.

C’est enfin le Mouvement Convergence Patriotique – Les Intègres, membre de la Coalition Diomaye Président, qui a apporté la touche politique la plus directement liée à la majorité présidentielle. Sa lettre, signée par le Président Aly Ka en sa qualité de membre de la Conférence des Leaders de ladite coalition, est adressée personnellement à El Hadji Malick Ndiaye. Le mouvement rappelle que les propos de Bara Ndiaye « portent atteinte au respect dû à la fonction présidentielle et, au-delà, à l’image et à la dignité de nos institutions républicaines ». Il interpelle solennellement le Président de l’Assemblée nationale afin qu’« une sanction exemplaire soit envisagée à l’encontre du député concerné ».