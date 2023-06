Pour faire la lumière sur les manifestations récentes : Macky condamne et ordonne l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques 

Telle une pilule amère, les manifestions restent dures à avaler. Et pour marquer son indignation, Macky Sall, lors de la réunion hebdomadaire des ministres a tapé sur la table et de réclamer l’ouverture d’enquêtes immédiates en vue de situer les responsabilités.

Les manifestations survenues jeudi et vendredi de même que le samedi n’ont pas épargné les biens publics. Des scènes de saccages et de pillages et des morts dont 16 et des cas de blessés. Suffisant pour que l’état se penche sur la question. En outre, Macky Sall a ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements. A en croire la note, Macky a condamné fermement ces agressions caractérisées extrêmement graves contre l’Etat, la République et ses institutions et contre la nation sénégalaise à travers des violences humaines, des actes de saccages contre des biens publics et privés et des cyber-attaques contre des sites stratégiques du Gouvernement et des services publics vitaux, dont l’objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre à l’arrêt notre pays. Il a à cet effet ordonné l’ouverture d’enquêtes judiciaires immédiates et systématiques pour faire la lumière sur les responsabilités liées à ces évènements.

Au regard de la situation, le Président de la République a demandé au Gouvernement de préparer un Mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et défiance vis-à-vis de l’Etat perpétrés à l’occasion de ces manifestations », selon le communiqué signé par le porte-parole du Gouvernement Abdou Karim Fofana.

En effet, dans un contexte où l’économie a été très affectée par ces manifestations, Macky Sall a invité le Gouvernement à faire un bilan exhaustif des pertes économiques et des dégâts matériels causés pour avoir une évaluation exacte des préjudices subis. « Le Chef de l’Etat a tenu particulièrement à rassurer nos compatriotes et les hôtes étrangers qui vivent parmi nous, sur les dispositions prises pour préserver la stabilité du pays et la sécurité des personnes et des biens et a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assister les familles des victimes, ainsi que les personnes et les entités ayant subies des préjudices. »

En ce qui concerne l’impératif de préserver « et de protéger la République et de préserver notre nation face aux attaques qui sont devenues récurrentes et multiformes visant la paralysie de notre économie, » la mise à mal de l’image de marque de référence de notre pays, le Sénégal, qui demeure, avant tout, une grande démocratie. Devant la gravité sans commune mesure des faits, le Président de la république a réitéré sa détermination à protéger la Nation, l’Etat, la République, ses valeurs, et ses fondements. Il a saisi l’occasion pour saluer le professionnalisme remarquable et la posture républicaine efficace des forces de défense et de sécurité qui ont permis de maitriser, malgré tout, la violence sans précédent des attaques malveillantes, et d’arrêter les actes de vandalisme et de grand banditisme relevés.

Selon le communiqué, le Chef de l’Etat a saisi l’occasion pour présenter ses condoléances attristées à la nation et aux familles des victimes et leurs a assuré du soutien et de la présence de l’Etat à leurs côtés. Enfin, le Chef de l’Etat a réitéré son ouverture au dialogue et à la concertation avec toutes les forces vives de la Nation dans le respect de l’Etat de droit et de notre commune volonté de vivre ensemble dans la paix, la stabilité et la solidarité.

MOMAR CISSE