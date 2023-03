Pour la libération de Babacar Sarr: Le Cusems et le Saemss décrètent 1 jour de grève

D’après L’As, les syndicalistes ont décrété un débrayage vendredi à partir de 9h, et une journée de grève totale le samedi 25 mars 2023.

Par leur acte, le Saemss et le Cusems de Mbacké exigent la libération sans condition de Babacar Sarr et des élèves. D’ailleurs, les élèves du CEM Mbacké 3 ont délogé leurs camarades des autres collèges et lycées de la commune pour réclamer la libération de leur prof d’histoire et de Géographie, Babacar Sarr.

Après un retour de parquet, Babacar Sarr a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi 23 mars. Il sera jugé le 30 mars 2023 au tribunal de Diourbel.