Pour résister face au régime : Des jeunes ‘’Pastéfiens’’ de Ziguinchor vont rallier Dakar

Les prochains jours risquent d’être décisifs. Les jeunes manifestants se radicalisent. Avec l’appel d’Ousmane Sonko, nombreux sont les jeunes ‘’Pastéfiens’’ qui rallient Dakar en guise de renforts à leurs camarades.

A Dakar, tous craignent de nouvelles tensions. Selon des sources, des jeunes rallient Dakar car l’appel de Sonko a eu un écho favorable auprès de ces derniers. « L’option d’un voyage en groupe a été très vite écartée par les partisans du maire de Ziguinchor pour échapper au dispositif sécuritaire mais, les militants qui étaient dans les caravanes ont rallié Dakar par Tamba et d’autres par bateau », nous souffle-t-on. Selon un jeune patriote, les manifestants s’organisent de plus en plus mais estiment que les patriotes de Dakar auront des renforts. Selon le responsable des jeunes, ils vont résister aux forces de l’ordre.

En attendant, à la cité Keur Gorgui, malgré la présence de ces dernières, avec cette vague de violences, au lendemain de l’incendie qui est survenue à la maison de l’ancien ministre des Sport Matar Ba, les restes de voitures calcinés ornent le décor et la fumée titille les narines. Tels des soldats blessés, les riverains s’organisent et « pansent » leurs plaies.

Les cocotiers pas en reste de même que les fenêtres avec leurs trous béants. Les carreaux de marbres noircis sont visibles. Les forces de sécurité veillent au grain. Au niveau de la brioche dorée de la cité Keur Gorgui, un embouteillage monstre s’est formé à cause des deux véhicules calcinés. Au niveau du rond-point liberté 6, les nouvelles installations du Brt ont été touchées par les manifestants de même que les feux de signalisation démontés et les vitres caillassées. « Ce n’est pas justes et ils sont l’avenir de demain car c’est pour nous. Il ne faut les gâter et c’est désolant mais ils sont inconscients », pestent des passants. A la station de Liberté 6, tout à terre de même que les distributeurs de carburants démontés. Pas d’activités sur places et pas l’ombre d’un travailler.

Cette tension latente perturbe les apprentissages et le système éducatif au niveau de la cité. L’on nous signale d’ailleurs que plusieurs écoles de la commune de Mermoz sacré cœurs publiques comme privées ont fait vaquer les cours. Mais dans les établissements et scolaires, les cours restent maintenus, mais des élèves ont refusé de se déplacer de peurs des violences. C’est à l’école Mamadou et Bineta seul quelques vigiles sont ç l’entrée. Pas de cours sur places, de même qu’à l’école Mass Massaer Niane 2. Même son de cloche à l’école Nafissatou Niang mais il existe beaucoup d’absent car les parents ont peur de laisser sortir leurs enfants en cette période d’examen. Dans les différentes régions, nombreux sont les jeunes qui annoncent la résistance et de faire face au régime.

MOMAR CISSE